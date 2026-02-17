전국 유일 의과대학 없는 전남…국립의과대학 설립 속도전

통합의대 '정원 100명' 배정 확정

의료공백 해소…2028년 개교 목표

광역 단위 책임의료체계 구축 논의도

순천대-목포대 통합의대 공동준비위원회 출범식 현장. 전남도 제공 AD 원본보기 아이콘

통합(목포대·순천대)대학교 국립의과대학 정원 100명 배정이 확정되면서, 전국 유일의 의과대학 미설치 지역이었던 전남의 의료 인력 양성 구조가 대대적인 전환 국면에 들어섰다. 태부족이었던 필수·응급의료 공백도 해소할 기반이 마련됐다는 평가다.

17일 전남도에 따르면 전남은 고령 인구 비중이 전국 최고 수준인 초고령사회로 의료 수요가 빠르게 증가하고 있다. 하지만 인구 대비 의사 수는 전국 평균을 밑돌고 필수 의료·응급의료 분야 인력 부족이 구조적 문제로 지적됐다.

때문에 지역 간 의료 접근성 격차가 확대되며 응급·필수 의료 이용에 대한 도민 불안이 지속해서 제기됐다.

이 같은 의료 여건을 개선하기 위해 추진된 전남 국립 의과대학 설립이 보건복지부 보건 의료정책심의위원회 심의를 거쳐 정원 100명 배정이 확정되며 본궤도에 올랐다.

이번 결정으로 전남은 의료 인력을 지역에서 직접 양성하고, 지역 의료 현장과 연계하는 구조를 처음 구축하게 된다. 외부 인력 유입에 의존해 온 기존 방식에서 벗어나 지역 내 의료 인력 정착과 순환을 가능하게 하는 출발점이 될 것으로 기대된다.

특히 국립 의과대학 설립은 전남·광주 행정통합 논의와 맞물려 광역 단위 책임 의료체계 구축 논의의 핵심 인프라로 평가받고 있다.

전남도는 정원 배정을 토대로 국립 의과대학 개교를 위한 후속 절차를 단계적으로 추진하고 있다.

정부와 국립목포대학교·국립순천대학교와 협력해 대학 통합, 교수진 확보, 교육시설과 기자재 확충 등 개교 준비에 속도를 내고 있으며, 정부안인 2030년 개교 시점을 2028년으로 앞당기는 방안에 대해서도 협의를 이어가고 있다.

박종필 전남도 인재육성교육국장은 "국립 의과대학 설립은 전남이 지역 의료의 미래를 책임지기 시작했다는 전환점이다"며 "도민의 의료 불안을 구조적으로 해소하고, 누구나 안심하고 치료받을 의료체계를 구축하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>