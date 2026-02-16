본문 바로가기
수원화성박물관 '정조의 수원화성 행차길' 전시회…윤한흠 화백

이영규기자

입력2026.02.16 17:56

경기 수원화성박물관이 수원화성 축성 230주년을 맞아 오는 3월15일까지 기획전시실에서 틈새 전시 '윤한흠 그림으로 본 정조의 수원화성 행차길'을 개최한다.


수원화성 축성 230주년과 '수원 방문의 해'를 기념해 마련한 이번 전시에서 윤한흠 화백이 1977년부터 1980년 사이 수원 토박이 어르신들의 구술과 자신의 기억을 바탕으로 그린 정조의 수원화성 행차길 모습을 만날 수 있다.

수원화성 축성 230주년 기념 틈새전시회 안내 포스터

수원화성 축성 230주년 기념 틈새전시회 안내 포스터

전시는 ▲수원 입성길과 화서문 행차길 ▲방화수류정 버들잎살길 ▲동장대 수행길 ▲현륭원 원행길 등 네 가지 주제로 구성했다. 윤한흠 화백의 회화 작품과 일부 미공개 스케치도 처음 선보인다. 당시 수원화성의 풍경을 생생하게 살펴볼 수 있다.


수원화성박물관 관계자는 "시민의 기억과 예술 작품으로 수원화성의 역사적 가치와 정조의 1797년 2박 3일 수원행차 의미를 되새기는 전시"라며 "230년 전 수원화성의 모습을 그림으로 만나보길 바란다"고 말했다.


수원화성박물관 기획전시실에서 관람할 수 있다. 매주 월요일은 휴관한다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
