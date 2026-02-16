유튜버 평균 수입 7000만원 시대…상위 1%는 얼마나 버나

신고 인원 3만4806명…4년 사이 수입 증가

양극화 드러나…연령별로는 30·40대 활약

유튜버 등 1인 미디어 콘텐츠 창작자의 평균 수입이 최근 4년 사이 25% 이상 증가해 연 7000만원을 넘어선 것으로 나타났다. 다만 상위 1%는 평균 13억원에 가까운 수입을 올려 소득 격차가 뚜렷하게 벌어졌다.

연합뉴스는 16일 국회 재정경제기획위원회 소속 박성훈 국민의힘 의원이 국세청에서 제출받은 '2020∼2024년 귀속분 1인 미디어 창작자 수입 현황'을 인용, 2024년 종합소득세를 신고한 유튜버가 3만4806명으로 집계됐다고 보도했다.

해당 통계는 주업종을 '1인 미디어 콘텐츠 창작자' 또는 '미디어 콘텐츠 창작업'으로 신고한 사업자의 종합소득세 신고 금액을 기준으로 산출됐다.

신고 인원은 2020년 9449명에서 2021~2022년 1만명대, 2023년 2만명대를 거쳐 2024년 3만명대로 급증했다. 1인당 평균 수입도 같은 기간 5651만원에서 25.6% 늘었다. 이들의 총 수입금액은 2조4714억원으로 1인당 평균 수입은 약 7100만원 수준이었다.

소득 분포에서는 양극화가 두드러졌다. 종합소득금액 기준 상위 1%인 348명은 총 4501억원을 벌어 1인당 평균 12억9339만원을 기록했다. 이는 2020년 평균 7억8085만원과 비교해 약 70% 증가한 수준이다. 상위 10%(3480명)의 평균 수입도 3억3302만원으로 나타났다. 반면 하위 50%(1만7404명)의 총수입은 4286억원으로 1인당 평균 수입은 2463만원에 머물렀다.

연령대별로는 30대와 40대의 약진이 두드러졌다. 30대 유튜버 1만5668명의 총수입은 1조2471억원으로 전체의 절반가량을 차지했으며 1인당 평균은 7960만원이었다. 연령대 중 최고 평균 수입은 40대로 8675만원을 기록했다. 29세 이하 유튜버는 1만2096명으로 1인당 평균 5435만원 수준이었다.

한편 2024년 12월 비상계엄 사태 이후 정치 유튜버 방송이 급증하면서 수익 경쟁 과열과 적정 과세 여부를 둘러싼 논란도 제기된 바 있다.

박 의원은 "유튜브에서 발생한 수익을 은닉하거나 탈세로 이어지는 행위에 대해 상시적인 관리와 철저한 검증이 필요하다"며 "자극적인 유해 콘텐츠에 대해서도 선제적 차단과 관리 강화가 요구된다"고 강조했다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr



