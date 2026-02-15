본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정당

이정현 국민의힘 공관위원장 "지선서 미래형 지역 리더 발굴에 역점"

이명환기자

입력2026.02.15 11:29

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"공천 기준, 과거 아닌 미래에"

이정현 국민의힘 공천관리위원장은 6·3 지방선거에서 "미래형 지역 리더를 발굴하는 데 역점을 두겠다"고 강조했다.


이 위원장은 15일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "지방선거 공천 기준을 과거가 아니라 미래에 두겠다"며 이 같은 공천 기준을 밝혔다.

새누리당 대표를 지낸 이정현 전 의원이 아시아경제 본사에서 AK라디오에 출연, 소종섭 스페셜리스트와 인터뷰하고 있다. 허영한 기자

새누리당 대표를 지낸 이정현 전 의원이 아시아경제 본사에서 AK라디오에 출연, 소종섭 스페셜리스트와 인터뷰하고 있다. 허영한 기자

AD
원본보기 아이콘

그는 "시·도지사, 시장, 군수, 구청장은 미래 산업을 이해하고 지역의 성장 전략을 설계할 수 있는 지도자여야 한다"며 "공천 면접에서 지역에 기업을 유치하고 일자리를 만들 수 있는 경제 감각과 실행력에 대한 구체적 구상을 묻고, 지역 실정에 부합하는 새로운 산업 환경을 이해하는 비전도 확인하겠다"고 했다.


이어 "청년 중심 정책 의지를 갖췄는지와 주민과 소통하고 갈등을 조정할 수 있는 통합형 리더십, 청렴성과 공공성, 중앙 정부와 협력하면서도 지역을 당당히 대표할 수 있는 정치적 설득력도 중요한 기준으로 삼겠다"고 덧붙였다.


그러면서 "이번 공천은 단순히 후보를 정하는 과정이 아니라 지역의 미래 10년을 결정하는 자질과 능력을 검증하는 시험장이 될 것"이라며 "행정을 관리하는 사람보다 지역의 미래를 만드는 사람, 선거에 강한 사람보다 지역을 성장시킬 사람, 기득권 정치인보다 새로운 지역 리더를 가급적 많이 찾게 될 것"이라고 강조했다.




이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"허참, 나보다 낫네…" 92만원 몽클 패딩 입고, 호텔 러닝머신 뛰는 댕댕이 "허참, 나보다 낫네…" 92만원 몽클 패딩 입고, 호... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"가격이 중요한 게 아냐" 아들 보다 더 화제된 이부진 사장의 '올드머니룩'

캐나다 공영방송 CBC, 올림픽 중계서 한국 선수 중국으로 소개

인도가 호주에 선물한 400㎏ 간디상, 통째로 도난 당해

김정은 후계자는 김주애인가? 숨겨놓은 아들인가?

'충주맨' 사직 발표 이틀 만에…충주시 구독자 5만명 빠져

금값, 급락 후 5000달러에서 주춤…"조정 후 오름세 보일 것"

설 연휴 초입 교통사고 23% 급증…졸음운전 '빨간불'

새로운 이슈 보기