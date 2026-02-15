인도가 호주에 선물한 400㎏ 간디상, 통째로 도난 당해

그라인더로 동상 통째로 잘라 훔쳐

인도 정부가 호주에 기증한 마하트마 간디 청동상이 단 하루 사이에 두 발만 남긴 채 사라졌다.

15일 인도 NDTV 등 현지 매체에 따르면, 인도 문화교류위원회(ICCR)가 호주 멜버른의 인도인 거주지에 기증한 간디 동상이 하룻밤 만에 통째로 도난당했다. 인도 외교부는 성명을 통해 "호주 당국에 이 문제를 강력히 제기했고, 동상 회수와 범인 처벌을 위한 즉각적인 조처를 촉구했다"고 밝혔다.

인도 정부가 호주에 기증한 마하트마 간디 동상(왼쪽)과 지난 3일 도난 당한 모습. 인스타그램 캡처

호주 현지 매체 오스트레일리아 투데이는 절도 사건이 오전 0시50분께 발생했으며, 범인은 신원이 밝혀지지 않은 삼인조로 추정된다고 전했다. 이들은 그라인더 기계를 사용해 청동상을 받침대에서 절단했고, 426㎏에 이르는 몸통을 운반해 사라졌다. 현지 경찰은 폐쇄회로(CC)TV 녹화 동영상 등을 토대로 범인들을 추적하고 있으며, 특히 고철상들에게 청동 조각상 판매자가 나타나면 주의 깊게 살피고 즉시 신고해 줄 것을 당부했다.

해당 동상은 2021년 스콧 모리슨 전 호주 총리가 설치했다. 호주 내 인도 이민자들을 기리기 위한 상징적인 동상이었으나, 그동안 여러 수모를 당하기도 했다. NDTV에 따르면 동상은 제막 후 24시간 만에 처음으로 훼손됐다고 한다.

매체는 최근 호주에서 반(反)인도 정서가 고조되며 다양한 인도 상징물, 종교 시설도 공격받았다고 전했다. 지난해 7월에는 멜버른 동부 교외에 있는 한 인도 사원이 인종차별적인 낙서로 훼손되는 사건이 발생하기도 했다.

지난해 9월에는 호주 전역에서 '호주를 위한 행진'이라는 극우 단체 시위가 벌어지기도 했다. 이 시위는 인도계 이민자들을 공격 대상으로 겨냥해 현지 사회의 충격을 불러왔다.

힌두교 단체인 비베카난다 협회 소속 요게시 바트 회장은 당시 "인도 공동체는 교육 수준이 높고 평화를 사랑하며, 법을 준수하는 호주 다문화 사회의 중요한 구성원"이라며 "기술, 의료, 교육, 사업 등 다양한 분야에서 호주의 성장에 크게 기여해 왔다. 성실히 세금을 납부하는 우리가 표적이 된 이유를 모르겠다"고 항의했다.





임주형 기자



