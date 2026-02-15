최혜진, 공동 4위…헐 통산 5승 '환호'

사우디 레이디스 인터내셔널 FR 2언더파

헐 7언더파 몰아치기, 우승 상금 약 11억원

윤이나 공동 6위, 고지원과 박혜준 공동 9위

최혜진이 레이디스유러피언투어(LET) PIF 사우디 레이디스 인터내셔널(총상금 500만달러)에서 톱 5에 올랐다.

14일 사우디아라비아 리야드의 리야드 골프클럽(파72·6640야드)에서 열린 대회 최종 4라운드에서 버디 3개와 보기 1개로 2언더파 70타를 쳤다. 최종 합계 17언더파 271타를 기록한 최혜진은 카를로타 시간다(스페인)와 함께 공동 4위로 대회를 마쳤다.

최혜진은 3라운드까지 다케다 리오(일본)와 함께 공동 1위를 달렸지만 이날 선두 자리를 지키지 못하고 LET 2026시즌 개막전 우승 기회를 놓쳤다.

찰리 헐(잉글랜드)이 7언더파 65타를 몰아쳐 역전 우승(19언더파 269타)을 완성했다. LET 통산 5승, 우승 상금 75만달러(약 10억8000만원)를 받았다. 헐은 우승 인터뷰에서 "정말 기분이 좋다. 후반 페이스가 좋았다"면서 "비시즌 동안 열심히 훈련했다. 이렇게 바로 좋은 결과를 얻게 돼 기쁘다"고 환호했다.

이와이 아키에(일본)와 카산드라 알렉산더(남아프리카공화국)가 공동 2위(18언더파 270타)에 자리했다. 한국은 윤이나 공동 6위(16언더파 272타), 고지원과 박혜준이 공동 9위(15언더파 273타)를 차지했다. 김민솔과 배소현 공동 17위(12언더파 276타), 서교림 공동 23위(11언더파 277타), 이동은과 김민선, 마다솜은 공동 29위(9언더파 279타)다.





