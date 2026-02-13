서울시, '김경 등 시의원 매입임대주택 압박 의혹' SH 감사 착수

12일 서울 종로구 경제정의실천시민연합 강당에서 열린 '서울시의회 SH 매입임대 주택매입 외압의혹 분석 결과'에 대한 기자회견에서 참석자들이 손팻말을 들고 구호를 외치고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

서울시 감사위원회는 서울주택도시개발공사(SH)를 대상으로 매입임대주택의 매입 기준 및 선정 과정 등에 대한 감사를 진행할 예정이라고 13일 밝혔다.

앞서 경제정의실천시민연합(경실련)은 김경 전 서울시의원이 시의원 재직 시절 서울도시주택공사(SH)에 주택 매입 물량을 늘리라고 압박하고 가족회사 주택을 매각해 85억원을 벌어들였다는 의혹이 제기한 바 있다.

경실련은 김 전 시의원 가족회사가 SH에 매각한 천호동 오피스텔 2동의 SH 매입가가 각각 147억원, 133억원이라며 토지 매입가와 건축비, 건설 총비용 등을 제한 가족회사의 개발 이익을 85억원으로 추산했다.

김경 전 시의원 외에도 다수의 11대 시의원이 SH 매입임대주택 매입가격 상향 및 주택매입 촉구 발언을 한 사실이 있고 시는 부정부패와 고가매입, 부동산시장 과열 논란인 매입임대주택 정책을 즉각 재검토하라는 취지의 내용도 발표했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



