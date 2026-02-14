장동혁號 '지방선거 체제 전환' 속도…뇌관은 여전

19일 尹 1심 선고…절윤 VS 윤어게인 갈등 ↑

설 연휴 이후 여론 지형도 주목

국민의힘이 설 연휴 이후 선거체제로 돌입하기 위한 정비 작업을 본격화할 전망이다. 다만 당내 노선 갈등이 오는 19일로 예정된 윤석열 전 대통령 내란·외환 혐의 1심 선고 이후 다시 촉발될 수 있는 만큼 선거 모드 전환은 쉽지 않으리란 관측도 제기된다.

14일 정치권에 따르면 국민의힘은 설 연휴를 앞두고 인재영입위원장·공천관리위원장을 인선하고 당헌·당규 개정 작업에 착수하는 등 지방선거 체제 전환을 위한 조직 정비를 진행했다.

우선 공관위원장엔 호남·3선 의원 출신인 이정현 전 새누리당 대표를 임명했다. 친박·친윤 성향으로 분류되는 이 전 대표는 국민의힘의 험지로 분류되는 호남에서 지역구에서 두 번 당선된 이력을 가졌고, 여당 대표란 중책을 맡은 바 있는 만큼 상징성·중량감을 두루 고려한 인선인 것으로 풀이된다. 장동혁 대표는 "험지인 호남에서 두 차례 당선돼 통합과 도전의 가치를 상징적으로 보여줬다"고 밝힌 바 있다.

인재영입위원장엔 수도권 재선 의원인 조정훈 의원이 임명됐다. 인재영입위원은 전원을 조지연·박충권 의원 등 3040세대로 구성했다. 청년들을 적극적으로 발굴하겠단 취지에서다. 인재영입위는 설 연휴 직후 1차 영입 인재를 발굴하기 위해 관련 작업을 진행 중이다.

당헌·당규 개정작업도 마무리됐다. 국민의힘은 지난 12일 전국위원회를 열어 인구 50만명 이상이거나 최고위원회가 의결한 자치구·시·군에 대해 중앙당 공천관리위원회가 기초단체장 후보를 추천할 수 있도록 하는 개정안을 처리했다. 이외에도 광역·기초의원 선거에 여성·청년 의무 공천제를 도입하고, 청년 참여 확대를 위해 경선 득표율에 최대 20점을 가산하는 정량적 가산점을 도입하는 내용이 담겼다.

국민의힘은 설 연휴 이후로는 공관위원회 구성 등을 서두를 것으로 보인다. 또 오는 3월 초엔 새 당명(黨名)과 정강·정책, 당헌·당규를 마련해 본격적인 선거체제로의 전환에 나설 예정이다.

하지만 체제 정비에도 당내 갈등의 뇌관은 곳곳에 숨어있다. 당장 연휴 직후 있을 윤 전 대통령 1심 선고 결과는 태풍의 눈이다. 형량과 관계없이 내란죄가 인정된다면 다시 한번 당내에서 '절윤(絶尹)' 요구가 쏟아질 수 있다. 유튜버 고성국·전한길씨 등 이른바 '윤어게인' 세력과의 관계 설정과도 연관된 문제다.

양향자 최고위원은 YTN 라디오에 출연해 "전한길씨와 고성국씨의 메시지가 당을 고립시키고 당을 굉장히 폭력적으로 만드는 상황이 적절하지 않다"며 "읍참마속으로 출당시켜야 한다"고 주장하기도 했다.

장 대표를 위시한 지도부는 이에 아직은 모호한 입장을 유지하고 있다. 지도부에선 자리에 따라 '윤어게인 만으론 선거에서 승리할 수 없다', '선거에서 이기지 못하면 아무것도 이룰 수 없다. 윤 전 대통령도 석방 할 수 없다'는 다소 다른 결의 발언이 쏟아지기도 했다.

장 대표 역시 최근 문화일보 유튜브에 출연해 관련 질문에 "이 문제를 자꾸 의제로 올리는 건 분열의 씨앗을 계속 만들어내는 일"이라며 "필요하면, 그런 상황이 도래하면 당 대표로서 할 수 있는 당 대표의 언어로 입장을 밝히겠다"고 즉답을 피했다.

계파 간 징계 갈등 문제도 남아있다. 국민의힘 중앙윤리위원회는 친한계로 분류되는 배현진 의원(서울시당위원장)에 대해 '당원권 정지 1년' 이란 중징계 처분을 내렸다. 당원권이 정지된 만큼 배 의원의 서울시당위원장 직도 자동 박탈된다. 6·3 지방선거 공천권을 둔 표적징계라는 지적이 나오는 가운데 이를 둔 당내 갈등은 더욱더 첨예화될 전망이다.

연휴 이후 여론의 흐름도 주목 포인트다. 전국지표조사(NBS)가 지난 2~4일 실시한 여론조사(전국 1003명, 전화면접, 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 응답률 15.9%)에서 이번 지방선거의 성격을 묻는 말에 '현 정부 견제를 위해 야당에 힘을 실어줘야 한다'는 응답은 36%로 전주 대비 4%포인트 하락했다. 여당에 힘을 실어줘야 한단 응답(52%)과는 오차범위를 벗어난 차이를 보였다.

이렇다 할 반전이 나타나지 않을 경우 내홍은 다시 격화될 가능성이 높다. 한지아 의원은 CBS에 출연해 "마지막 보루인 대구의 국민의힘 지지율도 높긴 하지만 점점 떨어지고 있는데 이는 대단히 큰 위험신호이자 경고"라며 "지도부에서도 이런 부분을 고려해 전략을 마련할 필요가 있다"고 했다.





