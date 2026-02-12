본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

문화일반

민족문제연구소, 23년 만에 새 수장…김민철 경희대 교수

이종길기자

입력2026.02.12 19:33

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

1991년 창립 원년 멤버
친일 인명사전 편찬 등 주도

민족문제연구소, 23년 만에 새 수장…김민철 경희대 교수
AD
원본보기 아이콘

민족문제연구소가 23년 만에 수장을 교체하고 새로운 도약에 나선다.


민족문제연구소는 제4대 소장으로 김민철 경희대 후마니타스 칼리지 조교수를 선출했다고 12일 밝혔다. 1991년 연구소 창립 당시 발기인으로 참여한 원년 멤버다. 이후 책임연구원과 연구실장을 거쳐 연구소의 숙원 사업이던 '친일 인명사전' 편찬위원으로 활동하며 식민지 역사 청산 작업의 이론적 토대를 닦았다.

김 소장은 학계와 공직을 오가며 전문성을 쌓아온 인물이기도 하다. 2005년부터 2009년까지 대통령 소속 친일반민족행위진상규명위원회 기획총괄과장을 맡아 과거사 진상 조사를 지휘했고, 2021년부터 최근까지 국사편찬위원회 편사부장을 역임하며 사료 편찬과 연구를 총괄했다.


이번 선출은 2003년부터 연구소를 이끌어온 임헌영 전 소장의 사임에 따른 후속 조치다. 임 전 소장은 지난달 8일 국립한국문학관장에 임명됐다. 정부의 기관장 겸직 금지 원칙에 따라 23년간 지켜온 소장직을 내려놓았다.


신구 소장의 이취임식은 오는 28일 오후 3시 서울 용산구 순교복자수녀회 강당에서 열리는 연구소 창립 35주년 기념식에서 진행된다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

6000명 잘려나간다…"요즘 누가 먹어요" Z세대가 외면한 시장 6000명 잘려나간다…"요즘 누가 먹어요" Z세대가 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"양갱 같다" 혹평에 "구우면 달라" 반박도…명절 '갈비 선물' 두고 설왕설래

6000명 잘려나간다…"요즘 누가 먹어요" Z세대가 외면한 시장

건강 위해 선택한 '제로 콜라'의 씁쓸한 배신

화요일 밤 9시 명문대생 폰잡고 두근두근…띠링, "이번주 썸남입니다"

"나 마음의 병 있어"… Z세대의 당당 고백 열광, 왜

"너 매일 '이거' 한다더니 얼굴서 빛이 난다!"…8만명 분석했더니

대법 "SK하닉 성과급, 통상임금 미포함"…삼성 판결과는 달랐다

새로운 이슈 보기