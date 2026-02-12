본문 바로가기
사회
'서울 강북 연쇄 사망' 20대 여성 피의자 구속

박호수기자

입력2026.02.12 15:44

서울 강북구 모텔에서 남성 2명을 잇따라 숨지게 한 혐의를 받는 20대 여성이 구속됐다.

서울 강북구 숙박업소에서 남성 2명을 숨지게 한 혐의를 받는 20대 여성 A씨가 12일 서울북부지법에서 영장실질심사를 받기 위해 출석하고 있다. 연합뉴스

최기원 서울북부지법 영장전담 판사는 12일 상해치사 및 마약류관리법 위반 혐의를 받는 20대 여성 A씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 연 뒤 "도망할 염려가 있다"며 구속영장을 발부했다.


A씨는 지난해 12월 중순부터 이번 달 9일까지 20대 남성 3명에게 약물이 든 음료를 건네 이 가운데 2명을 숨지게 한 혐의를 받는다.

A씨는 경찰 조사에서 음료를 건넨 사실은 인정하면서도 사망에 이를 것이라고는 생각하지 못했다는 취지로 진술한 것으로 전해졌다. 경찰은 고의성 여부를 포함해 사건 경위를 계속 수사할 방침이다.





박호수 기자 lake@asiae.co.kr
