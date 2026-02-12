민경선 "정체된 대중교통, 업체 기득권 타파와 '똑버스' 도입이 정답"

임기 초 강력한 노선 개편 필요

고양형 교통 패스 등

시민 체감형 녹색교통망 제안

경기 고양시장 선거를 앞두고 '교통 정책 브레인'으로 평가받는 민경선 전 경기교통공사 사장(현 더불어민주당 정책위 부의장)이 지난 11일 태영프라자 한강홀에서 ' 대중교통 이용자 경청 간담회'에 참석하여 고양시의 해묵은 교통 난제를 해결할 실무 중심의 파격적인 정책 대안들을 제시했다.

이번 간담회는 서울 중심의 광역교통 정책에 밀려 상대적으로 소외됐던 고양시 내부 교통망의 열악한 현실을 진단하고, 시민들의 실제 불편 경험을 바탕으로 지속 가능한 대중교통 해결책을 찾기 위해 마련됐다.

이날 교통 전문가답게 민경선 전 경기교통공사 사장은 고양시 교통의 근본적 병폐로 "철도와 광역버스 등 거점 기반시설 간의 연계성 부족"과 "서울 편향적 노선 구조"를 직격하며, 3대 정책 대안을 제시했다.

간담회에 참여한 시민들은 앞서 현장의 생생한 목소리를 통해 정책 전환의 시급성을 알렸다.

남동진 고양신문기자는 "수송 분야 탄소 배출이 시 전체의 30%를 차지한다"며 승용차 의존도를 낮추기 위한 '교통소외 불편을 해소할 효과적인 버스 부분 공영제 및 공공셔틀 같은 수요응답형 체제로의 전환'을 촉구했다.

한기식 고양자전거학교 대표는 "자전거로 10분 내 일상생활권이 가능한 '1010 정책'과 전기 자전거 지원 확대 등 녹색교통 친화 환경 조성이 필요하다"고 말했다.

김민재 대학생 "고양시 대학생들이 도로에서 시간의 1/4을 보낸다"며 'GTX-A와 마을버스 간의 촘촘한 연계와 청년 정책 거버넌스 구축'을 제안했다.

명효영 대장동·내곡동 주민은 "수익성 논리에 교통 소외 지역은 더욱 고립되고 있다"며 "학생, 저소득층, 노인 등 교툥약자들의 편리성을 보장하는 '공공 셔틀버스' 도입 등 교통복지가 절실하다"고 호소했다.

시민들의 의견을 경청한 민 전 사장은 우선 '수요응답형 똑버스(DRT)의 전면 도입'을 역설했다. 그는 "기존 마을버스는 수익성 위주의 민영제로 운영되어 노선 변경이 어렵고 업체 기득권에 묶여 효율성이 낮다"고 지적하며, "교통섬 지역에는 공급자 중심의 노선버스 대신 호출 기반의 똑버스를 도입해 배차 간격을 획기적으로 줄여야 한다"고 강조했다.

이어 민 전 사장은 "교통 체계 변혁은 저항이 크기 때문에, 민원 추진력을 확보하기 위해 3~6개월을 버틸 수 있는 임기 초반에 뚝심 있게 실행해야 한다"고 조언했다. 또한, 청년과 학생의 이동권 보장을 위해 '고양형 교통 패스 도입'과 경기교통공사 모델을 이식한 '학생 통학전용 버스' 운영 등 구체적인 복지 모델도 제안했다.

김범수 도시자치연구소장은 "교통은 단순한 이동 수단을 넘어 시민의 일상을 지탱하는 복지이자 기본권"이라고 정의했다. 이어 "공공이 최종 책임을 지는 교통 공공성을 강화해 청년들이 정주하며 새로운 도전을 꿈꿀 수 있는 고양시를 만들어야 한다"고 덧붙였다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



