한준호 "'이재명 실용주의' 경기도서 완성"…지사 출마 공식화

12일 국회 소통관에서 출마 기자회견

"용인 반도체 호남 이전 반대"

판교 10개 만들기·경기도 순환 GTX 계획

한준호 더불어민주당 의원이 12일 "이재명 정부의 실용주의, 경기도에서 완성하겠다"며 경기지사 출마를 공식화했다.

한 의원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "경기도가 성공해야 이재명 정부가 성공한다. 이재명 정부가 성공해야 대한민국과 국민이 성공한다"며 "이 연결 고리를 경기도에서 분명하게 만들겠다"고 포부를 밝혔다.

경기도지사에 출마하는 한준호 더불어민주당 의원.

그는 "지금은 실용주의 시대다. 정치는 말이 아니라 결과로 평가된다"며 "출근길이 얼마나 줄었는지, 집 걱정으로 잠 못 이루는 밤이 얼마나 사라졌는지, 우리 아이가 이 동네에서 살아도 되겠다는 확신이 생겼는지. 이 질문에 답하지 못한다면 정치는 아직 도민의 삶에 닿지 못한 것"이라고 했다.

한 의원은 "이재명 대통령께 실용주의 정치를 배웠다"며 "이재명 대통령께서 대선 후보로 전국을 누비던 시절, 수행 실장으로 경기도 곳곳을 함께 뛰었다"고 강조했다.

이어 그는 "경기도는 중앙 정책을 전달하는 곳이 아니다"며 "국정의 성과가 도민의 삶으로 이어지는 가장 중요한 실행의 현장"이라고 했다.

용인 반도체 산업단지의 호남 이전 문제와 관련해 "분명히 반대한다"는 의사를 밝혔다.

한 의원은 "용인 반도체 산업단지는 지역 안배용 사업이 아니다"며 "대한민국의 반도체 경쟁력을 걸고 국가가 전략적으로 결정한 사안"이라고 했다.

그러면서 "이 결정을 특정 지역의 요구로 뒤집자는 것은 균형 발전이 아니라 국가 전략을 흔드는 정치"라며 "반도체는 용인에서 추진한다"고 했다.

한 의원은 경기도를 위한 구상으로 ▲판교 10개 만들기인 'P10 프로젝트' ▲초광역 순환 급행철도(GTX)-Ring ▲30분 교통권 ▲권역별 4개 행정복합 캠퍼스 등 4가지 주요 공약을 발표했다.

판교 10개 만들기를 통해서는 "경기도 곳곳에 산업·연구·일자리·주거가 함께 작동하는 자족형 혁신 거점 10곳을 만들겠다"고 했다.

GTX-Ring을 통해서는 서울을 관통하는 철도가 아니라 경기도를 원형으로 돌며 경기도와 경기도를 직접 연결하는 급행 철도를 만들겠다는 구상을 밝혔다. 그러면서 "서울을 거치지 않아도 경기도 안에서 빠르게 이동할 수 있는 길, 경기도의 시간을 경기도 안에서 쓰게 만드는 길"이라고 부연했다.

아울러 한 의원은 "P10과 GTX-Ring, 광역교통망을 하나로 묶어 어디에 살든 30분 안에 일자리와 혁신 거점에 닿는 경기도를 만들겠다"고 공약했다.

권역별 4개 행정복합 캠퍼스를 통해서는 "광교의 도청과 북부 청사에 더해, 행정·정책·공공서비스 기능을 갖춘 두 곳의 행정복합 캠퍼스를 추가로 구축하겠다"고 했다.

이어 한 의원은 "삶의 기반을 다지는 일 역시 도정의 중심에 두겠다"며 "소득 지원을 넘어 주거·돌봄·교육·의료까지 삶이 안정되는 기본사회로 나아가겠다"고 했다.

그는 "저의 출마는 이재명 정부의 실용주의를 경기도에서 완성하겠다는 약속이며, 경기도의 성공으로 대한민국과 국민의 성공을 앞당기겠다는 다짐"이라고 강조했다.





지혜진 기자 heyjin@asiae.co.kr



