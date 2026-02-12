카카오, 구글과 파트너십…오픈AI와 '투트랙' 협력

안드로이드 기기서 온디바이스 AI 최적화

AI 글래스도 협업…구글 TPU 도입 논의도

구글과는 디바이스 협업, 오픈AI와는 AI B2C 협업

정신아 카카오 대표는 이날 오전 진행된 2025년도 실적발표 콘퍼런스 콜에서 "카카오와 구글의 전략적 파트너십을 발표한다"면서 "안드로이드 개발팀과 직접 협업하고 있는 만큼 향후 카카오 생태계 내 데이터 자산 가치를 극대화할 수 있는 온디바이스 AI 서비스에서 다양한 가능성을 찾을 수 있을 것"이라고 밝혔다.

먼저 카카오는 안드로이드 XR 기반의 AI 글래스와 같은 차세대 폼팩터에 최적화된 인터페이스 구축에 나선다. 특히 메시징과 통화 등 실생활과 밀접한 상황에서 핸즈프리 방식과 자연어를 통한 상호작용으로 구현한 사용자 경험을 제공할 계획이다.

아울러 온디바이스 AI 서비스가 안드로이드 모바일 기기에서 원활하게 구동될 수 있도록 구글과 최적화 작업을 진행한다. 이를 위해 카카오의 자체 개발 AI 서비스인 '카나나 인 카카오톡'이 안드로이드 기기에서 원활하게 작동하도록 협업한다.

AI 인프라에서도 구글의 자체 AI 연산용 칩인 텐서처리장치(TPU) 도입을 논의하기로 했다. 정 대표는 "구글 클라우드와 함께 유의미한 규모의 TPU 클라우드 운영에 대한 논의 역시 진행하고 있다"고 설명했다.

카나나 인 카카오톡은 카카오의 자체 개발 경량 AI 모델을 활용한 서비스로, 이용자가 도움이 필요한 순간을 알아차리고 먼저 말을 거는 것이 특징이다. 디바이스 내에서 이용자의 대화 맥락을 이해해 일정 브리핑, 정보 안내, 장소 및 상품 추천 등을 제안한다. 지난해 10월부터 베타 서비스를 진행 중이며, 1분기 중 안드로이드 버전을 포함해 정식 출시할 계획이다.

이로써 카카오는 AI 업계의 양대산맥으로 꼽히는 구글, 오픈AI 모두와 파트너십을 맺게 됐다. 카카오는 지난해 오픈AI와 전략적 파트너십을 체결하고 카카오톡 내에 '챗GPT 포 카카오'를 탑재했다. 카카오는 구글과의 협력은 디바이스를 중심으로, 오픈AI와의 협력은 기업과 소비자간 거래(B2C)를 중심으로 진행할 예정이다.

정신아 카카오 대표는 "AI가 이용자들의 일상으로 보다 빠르게 확산되는 흐름 속에서 양사의 기술적 강점을 결합해 새로운 기회를 모색하고자 이번 파트너십을 추진하게 됐다"면서 "구글과의 협력을 통해 기술 경쟁력을 강화하고 사용자들에게 한층 진보된 AI 기반의 일상 경험을 제공할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

