하나금융, 금융소비자보호헌장 선포…함영주 "그룹 최우선 가치로"

김혜민기자

입력2026.02.12 09:02

3월 주주총회 거쳐 소비자보호委 공식 출범

하나금융그룹이 12일 '금융소비자보호헌장'을 선포하고 그룹 전사적 차원의 소비자보호 실행을 위한 경영체계 고도화에 나선다.

함영주 하나금융그룹 회장.

이날 선포식에는 함영주 회장을 비롯해 각 관계사 최고경영자(CEO)와 손님 총괄책임자(CCO) 및 임직원들이 참석했다. 함 회장은 "소비자보호를 그룹 최우선 가치이자 핵심 경쟁력으로 삼고 모든 역량을 쏟아부어야 한다"며 "금융의 핵심은 손님 신뢰에 있는 만큼 이번 헌장이 단순한 구호에 그치지 않도록 임직원 모두가 하나 돼 실천해나가자"고 당부했다.


하나금융의 금융소비자보호헌장에는 ▲사전예방 중심의 소비자보호 체계 확립 ▲소비자 이익을 최우선으로 고려한 업무 수행 ▲신속·공정한 민원해소 및 피해구제 ▲소비자 의견 경청을 통한 투명한 소통 ▲금융취약계층 지원 및 금융교육 확대 등 5대 핵심 실천과제가 담겼다.

하나금융은 이번 선포식을 기점으로 그룹 전 임직원의 소비자보호 실천을 본격화한다. 하나은행은 사내 인트라넷인 '하나 허브(Hana Hub)'를 통한 임직원 서약을 진행할 예정이다. 다른 관계사들도 순차적으로 임직원 서약을 진행하기로 했다.


또한 오는 3월 정기 주주총회를 거쳐 지난해 10월 금융권 최초로 발표한 이사회 내 '소비자보호위원회'를 공식 출범한다. '소비자보호위원회' 신설을 통해 금융산업 소비자보호에 대한 새로운 표준을 제시하고, 일관성 있는 그룹 소비자보호 거버넌스 정책을 추진하겠다는 계획이다.




김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

