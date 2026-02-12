DB손보, 반려동물 장례식장 포포즈와 업무협약

바른 펫 장례문화 전파…공동캠페인 등 협력추진

DB손해보험 DB손해보험 005830 | 코스피 증권정보 현재가 183,600 전일대비 5,800 등락률 +3.26% 거래량 33,955 전일가 177,800 2026.02.12 09:35 기준 관련기사 얼라인, DB손보에 공개서한 “감사위원 2인 선임 주주제안”DB손보, 설 명절 대비 차량 무상점검DB손해보험, '배당' 늘린다…밸류업 의지 천명 전 종목 시세 보기 close 은 지난 10일 반려동물 장례식장 포포즈 운영사 펫닥과 업무협약(MOU)을 체결했다고 12일 밝혔다.

지난 10일 서울 강남구 대치동 DB금융센터에서 문진욱 DB손해보험 본부장(왼쪽)과 이동현 펫닥 상무가 업무협약을 맺고 기념 촬영을 하고 있다. DB손보 AD 원본보기 아이콘

포포즈는 국내 최초로 최다 지점을 직영으로 운영하고 있다. 또한 노령견 관리부터 펫로스 증후군 케어까지 반려동물의 생애 전반을 보호자와 함께하는 통합 케어 서비스를 제공 중이다.

협약을 통해 양사는 올바른 펫 장례문화 전파, 펫보험 확산, 공동 캠페인 추진 등 3개 분야에서 협력하기로 했다. 반려동물 양육 가구가 증가하는 환경에서 반려가족이 장례 과정에서 겪는 정보 비대칭과 심리적 부담을 완화하고, 책임 있는 반려문화 확산에 기여한다는 취지다.

DB손보는 협약을 기반으로 오는 19일부터 DB손보 애플리케이션과 모바일 웹을 통해 포포즈 제휴서비스를 오픈한다. 제휴 혜택은 DB손보 펫보험 가입 고객 및 반려동물 양육이 확인된 고객을 대상으로 하며 대상 고객이 포포즈 장례서비스 이용 시 사용할 수 있는 생화 꽃장식 쿠폰을 제공하는 방식이다.

쿠폰 제공 및 사용 방식, 적용 조건 등 상세 내용은 DB손보 앱 펫전용관에서 확인할 수 있다.

DB손보 관계자는 "반려동물과의 이별 과정에서도 고객이 필요한 도움을 받을 수 있도록 신뢰할 수 있는 제휴 서비스를 지속 확대하겠다"며 "협약이 바른 펫 장례문화 정착에 기여할 수 있도록 지속 노력할 것"이라고 말했다.

한편 DB손보는 반려동물보험 고객 서비스를 강화하고, 반려생활 전 과정에서 고객 편익을 높일 수 있는 제휴 생태계를 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>