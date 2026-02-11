'고교생 스노보더' 최가온, 결선 진출…'금메달 GO'

동계올림픽 여자 하프파이프 예선 6위 통과

3연패 도전 클로이 김 1위 메달 경쟁 예고

결선 한국시간 13일 오전 3시 30분 예정

'고교생 스노보더' 최가온(17·세화여고)이 여자 하프파이프 예선에서 전체 6위로 결선에 올랐다.

11일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 여자 하프파이프 예선에서 82.25점을 받아 무난히 예선을 통과했다. 9번째 순서로 1차 시기에 나선 최가온은 5번의 점프와 턴을 깔끔하게 성공했다. 경쟁 선수들과 비교해 압도적인 높이를 자랑했다. 2차 시기에선 마지막 점프 이후 착지에 실패해 점수가 공개되지 않았다.

스노보드 하프파이프는 기울어진 반원통형 슬로프를 내려오며 공중 연기를 펼치는 종목이다. 높이, 회전, 테크닉, 난이도 등을 심판들이 채점해 순위를 정한다. 예선 두 차례 시기 중 더 나은 점수를 성적으로 상위 12명이 결선에 진출한다. 결선은 한국시간 13일 오전 3시 30분에 펼쳐진다.

최가온이 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노-코르티나 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프 예선에서 환상적인 연기를 펼치고 있다. 리비뇨=연합뉴스

2008년 11월생인 최가온은 2023년 세계적인 익스트림 스포츠 이벤트 X게임에서 파이프 종목 최연소 우승(14세 3개월)을 차지해 세계적으로 주목받는 유망주다. 2024년 초 스위스 락스에서 열린 월드컵에 출전했다가 훈련 중 허리를 크게 다쳐 수술을 받았다. 1년을 재활에 매달린 끝에 완벽하게 부활했다.

최가온은 2025~2026시즌 국제스키연맹(FIS) 스노보드 월드컵에서 3승을 거둬 이번 올림픽에서 강력한 우승 후보로 평가받았다. 최가온이 스노보드 여자 하프파이프에서 금메달을 획득하면 한국 스키 사상 동계 올림픽 첫 금메달의 주인공이 된다.

스노보드 종목 최초의 올림픽 3연패 도전하는 교포 선수 클로이 김(미국)은 90.25점을 받아 1위로 통과했다. 유일한 90점대 선수다. 이번 대회를 앞두고 어깨를 다쳤지만 압도적인 기량을 과시하며 금메달에 대한 기대치를 높였다.

시미즈 사라(일본) 2위(87.50점), 매디 마스트로(미국)가 3위(86점)를 차지했다. 최가온과 함께 출전한 이나윤(경희대)은 예선 1차에서 35점을 기록한 뒤 오른쪽 무릎에 통증을 느껴 2차 시기는 포기했다.





노우래 기자



