하나운용, 1Q 미국우주항공테크 순자산 5000억 돌파

하나자산운용은 지난해 11월 25일 상장한 국내 첫 미국 우주항공테크 상장지수펀드(ETF)인 ' 1Q 미국우주항공테크 1Q 미국우주항공테크 0131V0 | 코스피 증권정보 현재가 12,705 전일대비 300 등락률 -2.31% 거래량 616,513 전일가 13,005 2026.02.11 09:49 기준 전 종목 시세 보기 close ETF'가 개인 및 연금투자자들의 순매수에 힘입어 상장 후 약 11주만에 순자산 5000억원을 돌파하였다고 밝혔다.

1Q 미국우주항공테크 ETF는 상장 이후 하루도 빠지지 않고 53영업일 연속 개인 순매수를 이어가고 있으며 이는 2025년 작년 한 해 동안 상장된 모든 ETF 중 개인 순매수 연속 최장 기록이다. 개인 순매수 누적 규모 또한 약 3262억원으로, 2025년 한 해 상장한 전체 주식형 ETF 중 최대 규모다.

1Q 미국우주항공테크 ETF는 미국 우주 및 항공테크 대표기업에 집중 투자하는 국내 최초의 ETF로, 로켓랩과 조비 에비에이션을 각각 약 16% 비중으로 최대 편입하고 나머지 약 68%는 팔란티어, GE에어로스페이스, AST 스페이스모바일, 아처 에비에이션 등 관련 핵심기업에 투자하는 상품이다. 로켓랩의 편입 비중은 국내 상장된 모든 ETF 중에서 가장 높다. 향후 스페이스X 상장 시 1Q 미국우주항공테크 ETF는 최대 비중으로 즉시 편입할 예정이다.

김태우 하나자산운용 대표는 "2026년 스페이스X의 상장 추진으로 우주항공 관련 산업은 큰 관심과 성장이 이뤄질 것으로 예상된다"며, "앞으로도 1Q ETF만의 차별화된 ETF를 지속적으로 출시할 예정"이라고 설명했다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



