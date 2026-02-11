[특징주]'흑자전환' 엔씨소프트, 장 초반 6%↑

흑자전환에 성공한 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 215,500 전일대비 12,000 등락률 +5.90% 거래량 175,943 전일가 203,500 2026.02.11 10:01 기준 관련기사 [클릭 e종목]“엔씨소프트, 올해 영업이익 성장 명확한 게임주”엔씨소프트 '아이온2'로 흑자 전환…"올해 매출 2.5조원 목표"(종합)[컨콜]엔씨소프트 "모바일 캐주얼 사업, 내년 매출의 30% 목표" 전 종목 시세 보기 close 의 주가가 장 초반 전일 대비 6% 오르며 강세를 보이고 있다.

11일 오전 9시19분 기준 엔씨소프트는 전일 대비 6.14%(1만2500원) 오른 21만6000원에 거래되고 있다.

지난해 실적이 전년 대비 대폭 개선되면서 투자자들의 관심이 집중된 것으로 보인다. 전날 엔씨소프트는 지난해 연결 기준 영업이익이 161억원으로 전년(영업손실 1092억원) 대비 흑자전환한 것으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 지난해 하반기 출시한 신작 '아이온2'의 흥행 효과가 반영된 결과다.

엔씨소프트의 매출은 1조5069억원(전년 대비 -4.5%), 순이익은 3474억원(+269.1%)을 기록했다.

홍원준 엔씨소프트 최고재무책임자(CFO)는 전날 실적 컨퍼런스 콜에서 "지난해가 턴어라운드(개선)의 해였다면, 올해는 본격적인 고성장을 이루는 해가 될 것"이라며 "기존에 제시했던 매출 가이던스 2조~2조5000억원의 상단인 2조5000억원 달성이 올해 매출 목표"라고 밝힌 바 있다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>