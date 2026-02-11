본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

종목·공시

[특징주]'흑자전환' 엔씨소프트, 장 초반 6%↑

황서율기자

입력2026.02.11 09:38

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

흑자전환에 성공한 엔씨소프트 의 주가가 장 초반 전일 대비 6% 오르며 강세를 보이고 있다.


[특징주]'흑자전환' 엔씨소프트, 장 초반 6%↑
AD
원본보기 아이콘

11일 오전 9시19분 기준 엔씨소프트는 전일 대비 6.14%(1만2500원) 오른 21만6000원에 거래되고 있다.

지난해 실적이 전년 대비 대폭 개선되면서 투자자들의 관심이 집중된 것으로 보인다. 전날 엔씨소프트는 지난해 연결 기준 영업이익이 161억원으로 전년(영업손실 1092억원) 대비 흑자전환한 것으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 지난해 하반기 출시한 신작 '아이온2'의 흥행 효과가 반영된 결과다.


엔씨소프트의 매출은 1조5069억원(전년 대비 -4.5%), 순이익은 3474억원(+269.1%)을 기록했다.


홍원준 엔씨소프트 최고재무책임자(CFO)는 전날 실적 컨퍼런스 콜에서 "지난해가 턴어라운드(개선)의 해였다면, 올해는 본격적인 고성장을 이루는 해가 될 것"이라며 "기존에 제시했던 매출 가이던스 2조~2조5000억원의 상단인 2조5000억원 달성이 올해 매출 목표"라고 밝힌 바 있다.




황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"또 사방에서 중국어만 들리겠네"…19만명 중국인, 한국으로 몰려온다 "또 사방에서 중국어만 들리겠네"…19만명 중국인,... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"스케이트 접어라" 국대와 부딪힌 美 선수에 '악플 세례' 논란

"이번에도 완전히 속았다"…'이것' 때문에 미친 듯이 진화 중인 스캠

김길리, 美에 걸려 넘어져…韓쇼트트랙, 불운에 혼성계주 결승행 무산

'연예인 왜 불러' 21만원이면 된다…"춤·노래 가능" 中 로봇 서비스

50대 남성, 한 달 만에 11kg 감량한 비법은? "'챗GPT'가 트레이너"

"투자자들 돈 싸들고 몰려왔다"…단 하루 만에 47조 확보한 구글

"매일 내돈 내고 미세플라스틱 마셨네"

새로운 이슈 보기