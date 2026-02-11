미니, 2025년 전 세계 순수전기차 판매 10만 대 돌파

순수전기차 판매량 전년 대비 약 88% 성장

미니(MINI)가 지난해 전 세계에서 총 10만 5535대의 순수전기차(BEV)를 판매했다고 11일 밝혔다. 이는 작년에 판매된 총 28만 8290대 중 3분의 1 이상이 순수전기차인 것으로, 전년대비 무려 약 88% 증가한 판매량을 보이며 성공적인 전동화를 수치로 입증했다.

국내 시장에서도 미니는 순조로운 전동화를 이어가고 있다. 미니코리아는 지난 2025년 3월 디 올-일렉트릭 미니 패밀리 3종을 공식 출시하며, 미니 쿠퍼와 에이스맨, 컨트리맨 등 브랜드 전 모델에 순수전기차를 선보였다.

디 올-일렉트릭 미니 에이스맨. 미니 코리아 AD 원본보기 아이콘

미니 코리아는 지난해 총 1889대의 순수전기차를 판매했다. 2025년 미니 코리아의 전체 판매 실적 총 7990대 중 약 24%의 비율로, 지난해 국내에서 판매된 미니 4대 중 1대는 전기차인 것으로 나타났다.

미니 코리아의 순수전기차 라인업은 배터리 관리 시스템 적용과 높은 배터리 에너지 밀도, BMW 그룹 코리아의 전폭적인 전기차 충전 인프라 확충 등에 따른 인센티브로 올해는 지난해보다 전기차 구매 보조금이 대폭 증가했다.

국고 보조금의 경우 디 올-일렉트릭 미니 에이스맨은 전 트림 모두 전년 대비 94만원 늘어난 400만원으로 책정됐으며, 지자체 보조금을 더할 경우 최대 950만원(전남 해남군 기준)을 받는다. 디 올-일렉트릭 미니 쿠퍼 SE 역시 지난해보다 93만원 증가한 396만원으로 확정됐고, 지자체 보조금까지 더하면 최대 915만원(전남 해남군 기준)을 수령한다.

디 올-일렉트릭 미니 쿠퍼는 유럽의 신차 안전성 평가 프로그램인 '유로 NCAP'의 네 가지 평가 항목인 ▲성인 탑승객 보호 ▲어린이 탑승객 보호 ▲교통 약자(보행자, 자전거 운전자 등) 보호 ▲안전 보조 장치에서 모두 탁월한 평가를 받았으며, 특히 SE는 물론 JCW까지 모든 트림에서 최상의 안전성을 입증해 우수한 경쟁력을 증명했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



