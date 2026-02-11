본문 바로가기
기업·CEO

여성복 앙개, 봄 신상품 팝업스토어 오픈

권재희기자

입력2026.02.11 08:43

비이커 청담 플래그십 스토어
오는 26일까지 운영
포근한 소재와 편안한 실루엣
가드너 재킷, 와플 니트 등 구성

삼성물산 패션부문 브랜드 앙개(anggae)가 2026년 봄 컬렉션을 출시, 서울 강남구 비이커 청담 플래그십 스토어에 팝업 스토어를 열었다고 11일 밝혔다.


2024년 시작한 앙개는 실루엣의 감각적인 표현을 통해 본연의 아름다움을 드러내는 여성복 브랜드다. SSF샵, 29CM 등 주요 온라인 플랫폼과 비이커, ZIP(집)739 등 오프라인 편집숍에서 사업을 펼치고 있다.

여성복 앙개, 봄 신상품 팝업스토어 오픈
앙개는 올해 봄·여름(SS) 시즌 콘셉트를 여유로운 움직임을 뜻하는 'Puttering(푸터링)'으로 정하고, 일상 속 안락함과 자연스러움을 표현한 컬렉션을 제안했다. 포근한 질감과 부드러운 촉감의 소재와 편안한 실루엣을 중점적으로 적용한 것이 특징이다.


이번 봄 컬렉션은 정원 가꾸기, 독서 등 느긋한 순간들에 어울리는 의류와 액세서리로 구성된다. 트위드 소재의 '가드너 재킷'을 비롯해 와플 조직의 니트, 플라워 데님 가방 등을 주력으로 선보인다. 오버사이즈 가죽 재킷, 골지 카디건 등 간절기 아우터로도 활용하기 좋은 상품도 있다.


앙개는 고객들에게 브랜드 철학과 시즌 콘셉트를 직접 경험하는 기회로 제공하기 위해 오는 26일까지 비이커 청담점에서 팝업 스토어를 운영한다. 봄 신상품을 소개할 뿐만 아니라, 독립서점 '세퍼릿 스페이시스(Separate Spaces)'와 협업해 선정한 서적을 전시한다. 옷을 고르는 시간과 책장을 넘기는 순간이 자연스럽게 이어지도록 기획된 공간을 통해 브랜드가 추구하는 감성을 전달하고자 한다.

반동수 삼성물산 패션부문 사업개발팀장은 "소비자들의 세분화된 취향을 만족시키는 '작은 브랜드'들이 주목받는 가운데 앙개가 인지도를 높여가며 팬덤을 키우고 있다"며 "이번 팝업 스토어를 통해 앙개의 철학과 함께, 바쁜 일상 속 여유를 표현한 봄 신상품을 경험해보기 바란다"고 말했다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
