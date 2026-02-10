본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

한수원, 루마니아·체코 삼각 협력으로 유럽 원전 수출 교두보

세종=강나훔기자

입력2026.02.10 22:37

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

체코 CICM과 케이블 기자재 공급 계약 체결
두코바니 등 유럽 프로젝트 공급망 강화

한수원, 루마니아·체코 삼각 협력으로 유럽 원전 수출 교두보
AD
원본보기 아이콘

한국수력원자력이 루마니아와 체코를 잇는 '삼각 협력'을 기반으로 유럽 원전 시장 공략에 속도를 낸다. 현지 기업과의 공급망 협력을 확대해 기자재 조달 안정성을 높이고, 향후 체코 원전 사업까지 연계하는 전략이다.


한수원은 10일 본사에서 체코 케이블 전문기업 CICM과 루마니아 삼중수소제거설비 건설사업에 필요한 케이블 기자재 공급 계약을 체결했다고 밝혔다.

이번 계약은 한수원이 EPC(설계·조달·시공) 사업자로 참여 중인 루마니아 삼중수소제거설비 건설 프로젝트의 원활한 수행을 위해 추진됐다. 한수원은 해당 사업에서 설계부터 기자재 조달, 시공 전반을 총괄하고 있으며, 이번 계약을 통해 전원·통신·제어·소방 분야에 사용되는 주요 케이블 기자재를 확보하게 됐다.


CICM은 체코 두코바니 원전을 비롯해 유럽 각지의 플랜트 설비용 케이블을 공급해 온 전문 기업으로, 관련 분야에서 기술력과 품질 경쟁력을 인정받고 있다. 한수원은 이번 협력을 계기로 체코 기업과의 네트워크를 확대하고, 향후 두코바니 원전 사업 등 유럽 지역 원전 프로젝트에서도 안정적인 기자재 공급 체계를 구축한다는 계획이다.


박인식 한수원 수출사업본부장은 "이번 계약은 루마니아 삼중수소제거설비 사업의 안정적 수행은 물론, 향후 체코 원전 사업을 대비한 현지 기자재 공급 협력의 출발점이라는 점에서 의미가 크다"며 "유럽 원전 시장에서 신뢰할 수 있는 파트너와의 협력을 통해 원전 수출 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.




세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"세 낀 집, 8억에 나왔어요" 드디어 다주택자 움직이나…실거주 유예에 기대감[부동산AtoZ] "세 낀 집, 8억에 나왔어요" 드디어 다주택자 움직... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

김길리, 美에 걸려 넘어져…韓쇼트트랙, 불운에 혼성계주 결승행 무산

'연예인 왜 불러' 21만원이면 된다…"춤·노래 가능" 中 로봇 서비스

50대 남성, 한 달 만에 11kg 감량한 비법은? "'챗GPT'가 트레이너"

"나는 살찌는 체질일까"…10초 동안 입에 이것 물어보세요

노트북·프린터 이어…이번엔 '승무원 가방'이 점령한 스타벅스

"매일 내돈 내고 미세플라스틱 마셨네"

강선우 의원 체포동의요구서 검찰 송부…국회 표결 수순

새로운 이슈 보기