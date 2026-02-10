"휴, 부담되네" 때 다가오니 역시 '돈 생각'…"중고생 10만원·부모님 22만원"

카카오페이, 송금봉투 데이터·설문 결과 공개

설 명절을 앞두고 국내 성인들이 가장 부담스러운 요소로 '세뱃돈'을 꼽았다는 설문 결과가 공개됐다. 실제 세뱃돈 지출 규모도 해마다 늘어나는 추세다.

10일 카카오페이는 설 송금 봉투 데이터를 분석한 결과와 사용자 설문 결과를 공개했다. 카카오페이가 생활밀착형 금융 브랜드 저널 '페이어텐션'을 통해 진행한 설문 결과에 따르면, 응답자들은 설날 가장 부담스러운 요소 1위로 '세뱃돈·각종 경비'를 꼽았다. 가족·친지들과 즐겁게 지낼 설 명절이지만, 현금 지출과 각종 명절 비용에 대한 부담이 적지 않다는 점을 보여준다.

실제 세뱃돈 규모는 최근 몇 년 사이 증가 추세다. 카카오페이가 설 연휴 송금 봉투 데이터를 분석한 결과, 2025년 기준 중고등학생이 설날 송금 봉투로 받은 세뱃돈은 10만원이 가장 많았다. 2024년까지는 5만원(39%)이 10만원(37%)을 근소하게 앞섰다. 그러나 지난해에는 10만원(42%)이 5만원(37%)을 넘어섰다.

부모 세대에 전달하는 명절 용돈 지출도 적지 않은 것으로 조사됐다. 20대∼40대 응답자들이 설날 송금 봉투로 부모 세대에 전달하는 명절 용돈은 평균 22만7000원으로 집계됐다. 연령대별로는 20대 19만원, 30대 22만원, 40대 23만원으로 연령대가 높을수록 지출 규모 역시 소폭 증가하는 경향을 보였다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>