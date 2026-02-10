본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

"휴, 부담되네" 때 다가오니 역시 '돈 생각'…"중고생 10만원·부모님 22만원"

김현정기자

입력2026.02.10 19:47

수정2026.02.10 19:58

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

카카오페이, 송금봉투 데이터·설문 결과 공개

설 명절을 앞두고 국내 성인들이 가장 부담스러운 요소로 '세뱃돈'을 꼽았다는 설문 결과가 공개됐다. 실제 세뱃돈 지출 규모도 해마다 늘어나는 추세다.


세뱃돈. 게티이미지뱅크

세뱃돈. 게티이미지뱅크

AD
원본보기 아이콘

10일 카카오페이는 설 송금 봉투 데이터를 분석한 결과와 사용자 설문 결과를 공개했다. 카카오페이가 생활밀착형 금융 브랜드 저널 '페이어텐션'을 통해 진행한 설문 결과에 따르면, 응답자들은 설날 가장 부담스러운 요소 1위로 '세뱃돈·각종 경비'를 꼽았다. 가족·친지들과 즐겁게 지낼 설 명절이지만, 현금 지출과 각종 명절 비용에 대한 부담이 적지 않다는 점을 보여준다.

실제 세뱃돈 규모는 최근 몇 년 사이 증가 추세다. 카카오페이가 설 연휴 송금 봉투 데이터를 분석한 결과, 2025년 기준 중고등학생이 설날 송금 봉투로 받은 세뱃돈은 10만원이 가장 많았다. 2024년까지는 5만원(39%)이 10만원(37%)을 근소하게 앞섰다. 그러나 지난해에는 10만원(42%)이 5만원(37%)을 넘어섰다.


부모 세대에 전달하는 명절 용돈 지출도 적지 않은 것으로 조사됐다. 20대∼40대 응답자들이 설날 송금 봉투로 부모 세대에 전달하는 명절 용돈은 평균 22만7000원으로 집계됐다. 연령대별로는 20대 19만원, 30대 22만원, 40대 23만원으로 연령대가 높을수록 지출 규모 역시 소폭 증가하는 경향을 보였다.




김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"세 낀 집, 8억에 나왔어요" 드디어 다주택자 움직이나…실거주 유예에 기대감[부동산AtoZ] "세 낀 집, 8억에 나왔어요" 드디어 다주택자 움직... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'연예인 왜 불러' 21만원이면 된다…"춤·노래 가능" 中 로봇 서비스

50대 남성, 한 달 만에 11kg 감량한 비법은? "'챗GPT'가 트레이너"

40년 헌신의 대가가 1억? 초등교장 퇴직수당 두고 누리꾼 '시끌'

"나는 살찌는 체질일까"…10초 동안 입에 이것 물어보세요

노트북·프린터 이어…이번엔 '승무원 가방'이 점령한 스타벅스

"매일 내돈 내고 미세플라스틱 마셨네"

작년 '수출 10대 기업' 비중 39%…반도체 호황에 7년만 최대

새로운 이슈 보기