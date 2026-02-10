[내일 날씨]광주·전남 내일 오전까지 눈비…낮 최고 11도 '포근'

내륙 중심 1㎝ 미만 눈

평년보다 기온 2~5도 높아

수요일인 11일 광주와 전남은 오전까지 비 또는 눈이 내리고 기온은 평년보다 포근할 전망이다.

10일 광주지방기상청에 따르면 11일 광주와 전남은 기압골의 영향을 받아 오전까지 비나 눈이 내린다.

예상 강수량은 광주와 전남 전역에 1㎜ 안팎이며, 광주와 전남 내륙에는 1㎝ 미만의 눈이 쌓이는 곳도 있겠다. 비가 그친 후 오후에는 내륙을 중심으로 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지거나 눈이 날리는 곳이 있겠다.

기온은 평년보다 2~5도가량 높아 포근하겠다. 이날 아침 최저기온은 0도에서 3도, 낮 최고기온은 7도에서 11도 수준으로 평년(최저 영하 4도~0도, 최고 5~8도)을 웃도는 수치를 보일 것으로 보인다.

다만 내린 비나 눈이 얼어 도로가 미끄러운 곳이 많겠으니 출근길 교통안전에 각별한 주의가 요구된다.

광주지방기상청 관계자는 "비 또는 눈이 내리는 지역에서는 가시거리가 짧고, 빙판길이나 도로 살얼음(블랙아이스)이 나타나는 곳이 많겠다"며 "차량 운행 시 감속하고 보행자 안전사고에도 유의해 달라"고 당부했다.





