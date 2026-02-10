BGF리테일, 보통주당 4100원 현금 배당

BGF리테일 BGF리테일 282330 | 코스피 증권정보 현재가 126,200 전일대비 2,900 등락률 +2.35% 거래량 80,935 전일가 123,300 2026.02.10 15:30 기준 관련기사 BGF리테일, 지난해 영업익 2539억원…역대 최대 실적편의점업계, '혼명족' 겨냥한 명절 도시락 출시BGF리테일, 설 맞아 중소협력사 정산대금 500억원 조기 지급 전 종목 시세 보기 close 이 보통주 1주당 4100원을 현금 배당한다고 10일 공시했다.

시가배당율 3.3%에 배당금총액은 708억원이다. 배당기준일은 오는 28일이다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



