BGF리테일, 보통주당 4100원 현금 배당

박승욱기자

입력2026.02.10 16:38

BGF리테일 이 보통주 1주당 4100원을 현금 배당한다고 10일 공시했다.


시가배당율 3.3%에 배당금총액은 708억원이다. 배당기준일은 오는 28일이다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
