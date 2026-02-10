본문 바로가기
인천공항본부세관, 설 맞아 사회복지시설에 성금 전달…"이웃사랑 실천"

최영찬기자

입력2026.02.10 16:32

장봉혜림원 등 관내 시설 4곳 방문

인천공항본부세관은 설 명절을 맞아 관내 사회복지시설을 방문해 후원 물품과 사랑의 성금을 전달했다고 10일 밝혔다.


왼쪽부터 박헌 인천공항본부세관장, 이한형 장봉혜림원 원장. 인천공항본부세관

세관은 인천 옹진군에 위치한 지적장애인 거주시설 장봉혜림원을 방문해 물품과 성금을 전달했으며 이어 디차힐, 중구구립 인천보라매아동센터, 해송노인요양원 등 사회복지시설 3곳에도 성금을 전하며 온정을 나눴다.

이번에 전달된 성금과 물품은 직원들이 자발적으로 기부해 조성한 관세청 나눔펀드와 세관 봉사동호회 회원들의 회비를 통해 마련됐다.


박헌 인천공항본부세관장은 "설 명절을 맞아 공직자로서 지역사회와 따뜻한 마음을 나누게 되어 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 이러한 나눔 활동이 조직문화로 정착될 수 있도록 사회적 책임을 실천하는 활동을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
