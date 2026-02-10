본문 바로가기
경찰청장 대행, '변사 사건' 조롱한 지구대원 직위해제

입력2026.02.10 15:48

즉각적인 업무 배제 및 수사·감찰 지시

유재성 경찰청장 직무대행이 변사 사건 현장을 촬영해 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 경찰관에 대해 즉각적인 업무 배제와 감찰조사를 지시했다.


경찰청은 유재성 대행이 사망 현장 사진을 SNS에 올려 논란이 된 경기 광명경찰서 소속 지구대원 A경위에 대해 직위해제 및 엄정한 수사와 감찰조사를 지시했다고 10일 밝혔다.

경기 광명경찰서 소속 A경위가 지난 6일 자신의 SNS에 올린 변사 사건 현장 사진. 온라인커뮤니티 캡처

경찰 등에 따르면 A경위는 지난 6일 변사 사건 처리를 위해 출동했다가 현장 사진을 촬영해 자신의 SNS에 게시했다. A경위는 해당 게시물에 "이게 뭔지 맞춰보실 분" "선지를 앞으로 먹지 말아야지" 등 문구를 적어 고인을 모욕하는 것 아니냐는 논란이 불거졌다.


유재성 대행은 "국민의 안전을 지켜야 하는 경찰이 생명의 침해를 당한 국민을 대상으로 부적절한 SNS 게시물을 올리는 건 있을 수 없는 일"이라며 향후 인권 가치 내재화를 위해 경찰 활동 전반에 교육을 강화하는 등 유사한 일이 재발하지 않도록 대책 마련을 지시했다.




장희준 기자 junh@asiae.co.kr
