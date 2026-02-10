본문 바로가기
[포토] 경제 분야 대정부질문 출석한 구윤철 부총리

김현민기자

입력2026.02.10 15:46

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 10일 국회 본회의장에서 열린 경제 분야 대정부질문에서 윤영석 국민의힘 의원 질문에 답하고 있다.





