[포토] 경제 분야 대정부질문 출석한 구윤철 부총리

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 10일 국회 본회의장에서 열린 경제 분야 대정부질문에서 윤영석 국민의힘 의원 질문에 답하고 있다.







