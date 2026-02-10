본문 바로가기
상주시 평생학습원, 2026년 상반기 정기과정 수강생 모집

영남취재본부 김이환기자

입력2026.02.10 15:39

35개 강좌 503명 모집
인터넷 선착순 모집

경북 상주시 평생학습원(원장 김미향)은 시민들의 자기 계발과 평생교육 기회 확대를 위하여 2026년 상반기 평생학습관 정기과정 수강생을 모집한다.


이번 상반기 정기과정은 시민들의 교육 수요를 반영하여 총 35개 강좌로 구성되었으며, 모집 인원은 503명이다.

교육과정은 ▲네일아트 외 직업능력 강좌 ▲라인댄스 외 문화예술 강좌 ▲집밥요리 외 인문 교양 강좌 등 시민들의 실생활에 도움이 되는 다채로운 프로그램으로 운영할 예정이다.

2026년 상반기 평생학습관 정기과정 수강생을 모집 포스터/상주시 제공

원본보기 아이콘

수강 신청은 2월 19일부터 2월 24일까지 상주시청 홈페이지 통합예약시스템을 통해 인터넷 선착순으로 진행된다.


상주시에 주소를 둔 시민이나 상주 소재 직장인이라면 누구나 신청할 수 있으며, 수강료 2만원과 재료비 및 교재비는 수강생 본인 부담이다.


상주시 평생학습원은 매년 상·하반기 정기과정을 통해 시민들의 질 높은 교육 서비스를 제공하며 평생학습 문화 확산에 앞장서고 있으며, 특히 이번 과정은 트렌드를 반영한 신규 강좌를 보강하여 학습자들의 만족도를 높일 것으로 기대된다.

상주시 평생학습원 관계자는 "시민들이 일상 속에서 배움의 즐거움을 느끼고 개인의 역량을 강화할 수 있도록 알찬 프로그램을 준비했다" 며 "선착순으로 모집이 진행되는 만큼 관심 있는 시민들의 빠른 신청을 바란다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
