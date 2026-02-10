본문 바로가기
이 대통령, 헬기 추락 순직 조종사에 "숭고한 희생 머리 숙여 경의"

송승섭기자

입력2026.02.10 15:34

이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 국무회의에서 국민의례를 하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 국무회의에서 국민의례를 하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 10일 가평 일대에서 훈련 도중 헬기 추락 사고로 숨진 항공부대 소속 준위 2명을 추도했다.


이 대통령은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "혹한의 기상 여건 속에서 훈련 임무를 수행하던 중 세상을 떠난 고(故) 정상근 준위와 장희성 준위의 숭고한 희생에 머리 숙여 경의를 표한다"고 말했다.

이 대통령은 "두 분께서는 마지막까지 조종간을 놓지 않으며 국민의 생명과 안전을 지켜냈다"며 "사고가 발생한 지점은 주택가에서 불과 60ｍ 남짓 떨어진 곳이었다. 조금만 방향이 틀어졌더라면 더 큰 인명피해로 이어질 수 있었던 상황이었다"고 언급했다.


그러면서 "참된 군인의 헌신과 희생 위에 오늘날 우리의 평온한 일상이 있음을 늘 기억하겠다"고 애도를 표했다.


이어 이 대통령은 "자랑스러운 아들이자 남편, 그리고 아버지를 떠나보내야 하는 유가족 여러분께 깊은 애도와 위로를 전한다"며 감히 그 슬픔을 헤아릴 수는 없지만, 합당한 예우와 지원에 소홀함이 없도록 하겠다"고 약속했다.




송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
