계명대, '미니 지구촌' 설맞이 문화 교류의 장 열어…5개국 유학생 한자리에

한국·중국·몽골·미얀마·베트남 등 국가별 설 문화 한자리에

전통 음식 시식, 민속 공연 통해 유학생 간 유대감 및 소속감 고취

계명대학교(총장 신일희)가 설 명절을 맞아 타국에서 명절을 보내는 외국인 유학생들을 위해 국가별 전통문화를 공유하고 화합하는 특별한 교류 행사를 마련했다.

계명대는 지난 9일 동영관 지하 1층 글로컬랩에서 '외국인 유학생 설맞이 국가별 문화 교류 행사'를 개최했다.

이번 행사에 참여한 유학생들은 중국·몽골·미얀마·베트남 등 각 국가의 전통 의상을 착용해 다채로운 문화적 풍경을 연출했다. 계명대 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 제6기 외국인 유학생 자치회가 주관했으며, 학부과정 외국인 유학생 60명이 참여했다.

행사는 설날을 주제로 한 국가별 음식 문화 체험과 전통 공연, 참여형 프로그램 중심으로 구성됐다.

베트남·몽골·중국·미얀마 유학생들이 각 나라의 설날 대표 음식을 준비해 함께 시식하며 음식에 담긴 의미와 명절 문화를 소개했다.

몽골과 미얀마 유학생들은 전통 춤 공연을 선보이며 자국의 문화를 공유했다.

또 각 국가의 설날 풍습과 인사법, 명절의 의미를 전통 의상 착용 및 사진 자료를 활용해 소개했다.

설날 전통 놀이와 팀별 게임도 진행됐으며 국적을 섞은 팀 구성을 통해 자연스러운 교류가 이뤄졌다.

행사 후반에는 자율 교류 시간을 마련해 참가자 간 대화와 사진 촬영을 통해 친목과 네트워크 형성을 도왔다.

행사에 참여한 외국인 유학생들은 설 명절을 매개로 한 문화 교류의 의미를 전했다.

산다그달라이 애르덴척트(몽골·컴퓨터공학 3) 국가연합 학생회 회장은 "몽골에서도 설 명절은 가족과 공동체가 함께 모이는 중요한 시간"이라며 "한국에서 공부하는 유학생들이 각자의 문화를 소개하고 서로의 전통을 이해할 수 있어 뜻깊었고, 유학생들에게 큰 위로와 힘이 된다"고 말했다

마이티화(베트남·한국어교육과 2) 베트남유학생회 부회장은 "명절마다 고향이 그리웠는데, 학교에서 이렇게 따뜻한 자리를 마련해 줘 감사하다"며 "음식과 전통 놀이를 함께 즐기며 국적이 다른 친구들과 자연스럽게 가까워질 수 있었고, 학교 공동체의 일원이라는 소속감을 다시 느꼈다"고 말했다.

김선정 국제부총장은 "외국인 유학생들은 계명대학교의 중요한 구성원"이라며 "이번 설맞이 문화 교류 행사가 서로 다른 문화에 대한 이해를 넓히고, 유학생들이 학교와 지역사회에 안정적으로 적응하는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.

이어 "앞으로도 유학생들이 소속감을 느낄 수 있는 다양한 국제 교류 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 부연했다.

계명대학교는 이번 행사를 계기로 외국인 유학생 간 상호 존중과 문화 이해를 높이고, 다문화 교류가 일상화된 글로벌 캠퍼스 환경을 조성한다는 계획이다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>