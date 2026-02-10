우리 작업장은 꽉 찼어, 선박용 집 제작을 부탁해

HJ중공업, 8척 데크하우스 대선조선에 발주



선박 거주구 블록, 첫 아웃소싱 상생 협력

HJ중공업(대표이사 유상철)이 선박용 거주구(Deck House) 제작을 다른 조선소에 맡겼다.

거주구란 선박의 조종실과 항해 장비, 선실과 사무실, 편의시설 등이 모여 있는 상부 구조물이다. 부산지역 대표 중형조선사인 양사가 거주구 제작을 통해 협력하는 것은 이번이 처음이다.

HJ중공업은 유럽 선주사로부터 이미 수주한 7900TEU급 친환경 컨테이너선 8척의 거주구를 대선조선에 위탁 제작 중이라고 10일 소개했다.

HJ중공업과 대선조선 관계자들이 거주구 위탁 제작 협력을 위해 한자리에 모였다.(뒷줄 왼쪽에서 11번째 HJ중공업 유상철 대표, 12번째 대선조선 권민철 대표) AD 원본보기 아이콘

긴 항해 동안 선원들이 근무하고 생활하는 거주구의 크기는 선박 종류와 크기에 따라 다르지만 이번에 HJ중공업이 발주한 거주구의 경우 10층 높이의 건물 규모와 맞먹는다.

일반적으로 조선소에서 진행되는 대부분의 블록 공정이 기능과 생산성에 초점을 맞춘 반면 거주구는 조종 효율성과 선원들의 생활 편의성까지 고려해야 한다.

선박의 각종 제어장비와 레이더, 방향계, 위성항법장치(GPS)와 같은 고가의 항해·통신 장비들이 탑재되는 블록이며 각종 배관과 전선도 많아 제작 난이도도 높다.

HJ중공업은 그간 거주구를 자체 제작해 왔으나 친환경 상선과 함정 등 특수선 건조에 이어 미 해군 MRO 사업 수주로 영도조선소 내 작업장이 포화상태에 이르렀다. 이에 따라 핵심 업무에 집중하고 생산 유연성을 높이기 위해 거주구를 외부 조달하기로 하고 선박 거주구 제작 분야에서 기술력이 검증된 대선조선과 하도급계약을 추진해 왔다.

HJ중공업이 지난해 발주한 총 8척의 거주구 중 첫번째 블록은 지난달 품평회를 겸한 점등식을 갖고 납품을 마쳤다. 점등식은 거주구 내 전기, 계장 시스템과 전원 공급 및 주요 설비가 설계대로 안정적으로 구동되는지 확인하는 절차다.

HJ중공업 관계자는 "이번 거주구 외부 제작은 양사의 매출 확대와 조선업 생태계 선순환 효과는 물론 다양한 지역경제 활성화 효과가 기대된다"며 "협업을 확대해 협력 제작의 시너지를 극대화해 나가겠다"고 힘줬다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



