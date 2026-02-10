본문 바로가기
화성시, 장애인·비장애인 통합 '동부 반다비체육센터' 본격 추진

정두환기자

입력2026.02.10 15:19

능동 근린공원에 3840㎡ 규모…수영장·체육관 등 갖춰

경기도 화성시가 동부권에 장애인과 비장애인을 아우르는 체육센터 건립을 본격 추진한다.

정명근 화성시장이 9일 나래울종합사회복지관 대강당에서 개최한 주민설명회에서 '동부 반다비체육센터' 건립 사업 계획을 설명하고 있다. 화성시 제공

정명근 화성시장이 9일 나래울종합사회복지관 대강당에서 개최한 주민설명회에서 '동부 반다비체육센터' 건립 사업 계획을 설명하고 있다. 화성시 제공

화성시는 9일 나래울종합사회복지관 대강당에서 '동부 반다비체육센터 건립사업' 주민설명회를 개최하고 이같은 계획을 밝혔다.


설명회에는 정명근 화성시장, 전용기 국회의원, 도· 시의원과 지역주민 등 100여명이 참석했다.

'동부 반다비체육센터'는 장애인과 비장애인이 함께 이용할 수 있는 생활밀착형 통합 체육시설이다. 센터는 능동 1133 일원 제5호 근린공원 내에 지하 1층~지상 2층, 연면적 3840㎡ 규모로 조성된다. 센터에는 25m 8레인 규모의 수영장을 비롯해 ▲다목적체육관 ▲체력단련실 ▲다목적실 ▲사무공간 등이 들어선다.


시는 문화체육관광부의 2025년 생활밀착형(장애인형) 국민체육센터 건립사업 공모 선정으로 국비를 지원받아 사업을 추진한다. 센터는 2027년 착공해 오는 2029년 7월 개관이 목표다.


정 시장은 "장애인 우선 이용 시설이라는 본래 취지를 살리면서 비장애인도 함께 이용할 수 있는 포용적 체육 인프라를 지역 주민과의 소통을 통해 만들어가겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
