인하대·인천시교육청, 생애주기별 AI 교육체계 구축 협약

인하대학교와 인천시교육청이 인천형 인공지능(AI) 교육 모델을 구축해 인재 양성에 나선다.

인하대는 시교육청과 초·중·고 생애주기별 AI 교육체계를 구축해 운영할 계획이라고 10일 밝혔다.

두 기관은 AI 창의·융합형 인재 30만명 양성을 목표로 AI 교육 환경을 단계적으로 확대하기로 했다. 교원의 AI 융합교육 역량을 강화하고, 학부모와 시민을 대상으로 교육 프로그램을 운영하는 등 지역사회 전반으로 AI 교육 저변을 확산할 수 있도록 힘을 모을 계획이다.

인하대·인천시교육청 '인천형 AI 교육' 업무협약식. 인하대 제공

이번 인천형 AI 교육체계는 인천 RISE(지역혁신중심 대학지원체계) 사업 중 하나인 '제물포 르네상스 연계 원도심 가치 재창조' 프로젝트와 연계해 원도심 가치 재창조에 나선다는 점에서도 의미가 크다.

이를 위해 두 기관은 '인천형 AI 오픈 캠퍼스 구축·운영을 위한 부속 협약'을 함께 체결하기도 했다. 인천형 AI 오픈 캠퍼스는 제물포 AI 융합교육센터 내 조성되며, 인하대의 교육·연구 역량과 인천시교육청 AI 융합교육원의 교육 인프라를 연계해 인천 지역혁신 중심 AI 교육 거점으로 운영될 예정이다.

도성훈 인천시교육감은 "올해 교육정책의 핵심 방향으로 '인천형 AI 교육을 통한 교육혁신 완성'을 제시하고 있다"며 "대학과 연계를 통해 공교육 혁신을 실현하고 인천형 AI 교육 모델을 지역사 전반으로 확대하겠다"고 말했다.

조명우 인하대 총장은 "인하대의 교육·연구 역량을 적극적으로 공유해 제물포 원도심이 배움과 혁신의 공간으로 거듭나도록 돕겠다"고 밝혔다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



