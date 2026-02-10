경과원, ‘파주 시대’ 개막…3월부터 본부급 핵심 부서 순차 입주

경과원, 파주 사무공간 임차 본계약 체결

3월부터 순차 입주 개시…이전 약속 이행

GTX-A 운정역 인근 입지로 접근성 확보

경기 북부 기업 지원 거점 구축

경기도경제과학진흥원(이하 경과원)이 파주 이전을 위한 행정 절차를 마무리하고 오는 3월부터 본격적인 '파주 시대'를 연다.

파주시청 전경. 파주시 제공 AD 원본보기 아이콘

파주시는 10일 경과원이 파주 운정신도시 내 동패동 소재 신축 건물에 대한 사무공간 임차 본계약을 체결했다고 밝혔다. 이는 지난 2021년 경과원 파주 이전이 확정된 이후 약 5년 만에 거둔 실질적인 성과로, 경기 북부 대개조 프로젝트의 핵심 동력이 될 전망이다.

시에 따르면, 경과원은 지난해 연말 동패동 인근 신축건물 내 사무공간에 대해 가계약을 맺고 내부 공간 조성 공사를 진행해 오던 중 최근 이 건물에 대한 준공 승인이 이루어지자 곧바로 임차 본계약을 체결했다.

이는 지난 2021년 경과원 파주 이전이 확정된 이후 약 5년 만에 거둔 실질적인 성과로, 경기 북부 대개조 프로젝트의 핵심 동력이 될 전망이다.

경과원의 이번 사무실 임차 이전은 파주사옥 건립이 이루어지기 전 그간 지체되어온 파주 이전 약속을 신속히 이행하기 위한 것으로, 경과원장을 비롯한 임원진과 핵심부서가 가장 먼저 이전을 완료할 예정이다.

이에 따라 기관 운영과 관련한 주요 의사결정 기능도 파주에서 수행될 전망이다. 이는 단순한 사무공간의 이전이 아니라 경과원의 핵심 기능이 모두 파주로 이전된다는 점에서 의미 있는 전환점이 될 것으로 평가된다.

파주시 관계자는 "2021년 파주시가 경과원 이전지로 최종 확정된 이후 5년 가까이 답보상태에 놓여 있던 경과원 이전 사업이 드디어 본격적인 이행 단계에 접어들면서, 파주시가 비로소 경기 북부 기업 지원의 거점으로서 새로운 위상을 갖게 되었다는 점에서 그 의미가 남다르다"고 강조했다.

이어 "오는 3월로 예정된 핵심부서 이전을 계기로 당초 계획된 경과원 사옥 건립 사업이 조속히 진행될 수 있도록 행정적, 제도적 지원에 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>