사회
양주시, '2026 설 연휴 종합대책' 가동…시민 안전·편의에 총력

이종구기자

입력2026.02.10 13:25

경기 양주시가 10일 시청 상황실에서 '2026년 설 연휴 종합대책 보고회'를 개최했다.

강수현 양주시장이 10일 시청 상황실에서 '2026년 설 연휴 종합대책 보고회'를 개최하고 있다. 양주시 제공

강수현 양주시장이 10일 시청 상황실에서 '2026년 설 연휴 종합대책 보고회'를 개최하고 있다. 양주시 제공

이번 보고회는 닷새간의 긴 설 연휴를 맞아 고향을 찾는 귀성객 등 방문객 증가가 예상됨에 따라, 시민과 귀성객 모두가 안전하고 편안한 명절을 보낼 수 있도록 전 분야에 걸친 종합대책을 점검하고 대응 방안을 마련하기 위해 추진됐다.


시는 소통·복지·경제·노동·교통·환경·청소·안전·보건·가축전염병 등 총 10개 분야에 대한 대책을 수립했으며, 오는 14일부터 18일까지 74명의 전담 인력으로 구성된 '설 연휴 종합상황실'을 운영해 각종 돌발 상황에 신속히 대응할 계획이다.

특히 성묘객들이 안전하고 쾌적하게 시설을 이용할 수 있도록 현장 관리에 만전을 기하는 한편, 기초생활보장수급자 등 취약계층에 대한 지원도 함께 추진한다. 아울러 명절 기간 물가 안정을 위해 물가 동향을 면밀히 점검하고, 가격표시제 이행 여부와 불공정 상거래 행위에 대한 집중 지도·단속을 실시하는 등 현장 중심의 관리에 나설 방침이다.


이 밖에도 환경오염 예방을 위한 특별감시 활동과 생활폐기물의 적정 처리, 취약시설 안전 점검, 응급진료체계 가동, 아프리카돼지열병과 조류인플루엔자 등 가축전염병 방역 강화에도 힘쓸 예정이다.


양주시 관계자는 "설 연휴 기간 시민과 귀성객 모두가 불편함 없이 안전하고 편안한 명절을 보낼 수 있도록 1000여 명의 공직자가 각 분야에서 빈틈없이 대응하겠다"고 말했다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

