"설 연휴 24시간 상황관리"…사고 예방·재난 관리에 전 부처 총력

김보경기자

입력2026.02.10 16:40

행안부, 점검회의 거쳐 대책 추진
연휴 전까지 위험요인 점검 완료키로
중앙·지방정부 24시간 상황관리체계

정부가 설 연휴 기간 기상 악화 시 교통 안전관리, 산불과 같은 화재 대응, 가축전염병 확산 등에 만전을 기한다.

행정안전부는 안전하고 즐거운 설 명절을 위해 중앙·지방정부 합동으로 설 연휴 안전 관리 대책을 추진한다고 10일 밝혔다.


이번 대책은 윤호중 행안부 장관 주재로 대책 점검회의를 거쳐 연휴철 안전사고를 사전 예방하기 위해 마련됐다. 특히 폭설과 한파로 인한 대규모 도로 고립·정체, 성묘객 실화로 인한 산불 등 설 명절 위험 요인들을 점검했다.

먼저 행안부는 중앙재난안전상황실을 중심으로 관계부처와 지방정부와 함께 24시간 상황관리체계를 유지한다. 매일 상황회의를 통해 사고 현황 정보를 각 기관과 공유하고, 재난·사고 발생 시 신속한 대응을 통해 연휴 기간 안전관리에 만전을 기한다.


대설·강풍 취약 시설, 전통시장이나 지역축제 등 많은 사람이 모이는 장소는 연휴 전까지 안전점검을 실시하고, 발견된 위험요소는 즉시 조치한다.


지난해 산불·호우 피해 이재민을 대상으로 재난지원금 지급 여부와 거주시설 관리 상태를 점검하고, 연휴 기간 위급 상황에서 이용할 수 있는 정부상담전화 연락처와 안전 수칙도 집중 홍보한다.

국토교통부는 연휴 기간 교통량 증가에 대비해 교통 안전관리를 강화한다. 오는 13일부터 18일까지 교통사고 발생 시 긴급조치와 차량 소통을 집중 관리하기 위해 특별교통대책본부를 운영한다. 기상이 악화될 경우 도로·철도·항공 등 이용객 안전을 고려하면서 불편을 최소화할 수 있도록 분야별 대책반도 운영한다.


연휴 전까지 ▲고속도로·국도 내 결빙취약구간, 교량·터널·안전시설물▲철도 차량 및 설비 ▲항공기 관제·항행시설 등 주요 취약 분야 점검을 완료한다.


해양수산부와 해양경찰청도 여객선·낚시어선 등 이용객 증가에 대비해 특별교통대책본부를 통해 24시간 비상연락체계를 유지한다.


소방청은 연휴 기간 화재 발생에 신속히 대응하기 위해 특별경계근무를 실시한다. 연휴 전까지 영화관·사우나 등 다중이용시설은 특별소방검사를 실시하고, 쪽방촌·주거용 비닐하우스 등 주거취약시설은 순찰을 강화한다. 연휴 기간 응급의료 및 병·의원 안내에 차질이 없도록 구급상황관리센터 내 상황요원도 보강한다.


산림청은 산불조심기간을 조기 운영하고, 취약지역을 중심으로 진화자원을 사전 배치한다. 경찰청은 9일부터 오는 18일까지 특별치안대책기간을 지정하고 지역경찰, 기동순찰대, 경찰관 기동대 등 가용 경찰인력을 총동원해 범죄·사고 취약지역 집중 관리에 나선다.


농림축산식품부는 조류인플루엔자, 아프리카돼지열병 등 가축전염병 확산을 막기 위해 '전국 일제소독의 날'을 지정하고, 농장 진입로와 주변도로 등을 집중적으로 소독한다.


이 밖에 ▲응급진료체계 운영(복지부) ▲한파 취약사업장(노동부) ▲감염병(질병청) ▲식품안전(식약처) ▲전통시장(중기부) ▲수소·전기·가스시설(기후부·산업부) ▲관광·숙박시설(문체부) 등 소관 분야별 안전대책도 함께 추진한다.


윤 장관은 "정부는 취약 요인을 미리 점검하고, 24시간 빈틈없는 상황관리를 통해 국민께서 안전하고 즐거운 설 명절을 보낼 수 있도록 총력을 다하겠다"고 밝혔다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr
