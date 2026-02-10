경주시, 관광서비스 시설환경개선사업 참여업체 모집

음식·숙박업소 대상 시설개선 지원…스마트·무장애·어린이 편의시설 확충

경주시가 관광객 체감 만족도를 높이고 업소 경쟁력 강화를 위한 관광서비스 환경개선에 본격적으로 나선다.

시는 오는 13일부터 27일까지 관내 음식업소와 숙박업소를 대상으로 '2026년 관광서비스 시설환경개선사업' 참여업체를 모집한다고 밝혔다.

경주시 '2026년 관광서비스 시설환경개선사업' 참여업체 모집 홍보물. 경주시 제공

이번 사업은 경상북도와 경주시가 공동 추진하고 경상북도문화관광공사가 주관하는 사업으로, 입식시설 전환과 노후시설 개선, 무장애 및 어린이 편의시설 확충 등 관광객 눈높이에 맞춘 서비스 환경 조성으로 목표로 한다.

특히 관광(단)지와 관광특구 소재 업소를 우선 선발해 관광객 이용 밀집 지역의 환경개선 효과를 극대화할 계획이다.

음식업소는 입식시설 개선 또는 화장실 개보수를 필수로 신청해야 하며, 간판 교체와 국문 메뉴판 정비는 선택적으로 지원된다.

입식시설 신청 업소에는 QR 외국어 메뉴판이 무료 제공되고, 서빙로봇·테이블오더·키오스크 등 스마트 관광서비스 도입도 가능하다.

올해는 어린이 동반 관광 수요 증가에 대응해 놀이방, 수유실, 유아의자 등 어린이 편의시설 지원이 새롭게 포함되면서 가족 단위 관광객 수용 여건도 한층 강화될 전망이다.

숙박업소는 벽지·바닥 교체를 비롯해 침구류, 실내조명, 시설 안내판, 홍보물 거치대 등 전반적인 시설 환경개선을 지원받을 수 있어 보다 쾌적한 숙박 환경 조성이 기대된다.

이와 함께 음식·숙박업소 공통으로 출입구 및 화장실 경사로, 자동문, 안전바, 점자 메뉴판, 배리어프리 키오스크 등 무장애 관광 인프라 구축도 지원해 관광약자를 포함한 모두가 편리한 관광환경 조성에 힘을 보탠다.

지원 규모는 음식업 분야 최대 2000만원, 숙박업 분야 최대 1000만원이며, 스마트·무장애·어린이시설 분야는 최대 1000만원까지 지원된다.

총사업비의 70% 이내에서 보조되며 나머지는 자부담이다.

신청 대상은 도내에서 정상 영업 중인 음식·숙박업소로, 자가 또는 임차 사업장 모두 가능하다.

다만 세금 체납, 반복 행정처분, 위반건축물, 최근 유사 보조사업 수혜 및 사업 포기 이력 등이 있는 경우는 신청이 제한된다.

신청을 희망하는 사업자는 경주시 홈페이지 공고문을 참고해 오는 27일까지 경주시청 관광컨벤션과를 방문하거나 등기우편으로 접수하면 된다.

심사를 거쳐 최종 선정 결과는 6월 중 통보될 예정이다.

정유선 경주시 관광컨벤션과장은 "이번 지원사업을 통해 관광서비스 기반을 한층 강화하고, 방문객들이 보다 쾌적한 환경에서 양질의 관광서비스를 누릴 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





영남취재본부 최대억 기자



