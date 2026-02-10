블루엘리펀트, 부산 두 번째 매장 ‘블루엘리펀트 부산 광안리’ 오픈

K-아이웨어 브랜드 블루엘리펀트가 지난 2월 7일, 부산 내 두 번째 매장인 '블루엘리펀트 부산 광안리'를 공식 오픈했다. 지난해 12월 해운대 첫 매장 오픈 이후 이어진 높은 관심에 힘입어, 부산 주요 상권 확장 행보를 이어가고 있다.

블루엘리펀트 부산 광안리는 광안리 해변 바로 앞 핵심 입지에 자리 잡았다. 광안리는 부산을 대표하는 해변 상권으로, 부산시 및 관광 관련 공공 통계에서도 연중 방문객 유입이 꾸준한 지역으로 꼽힌다. 특히 성수기를 중심으로 외국인 관광객 비중이 높은 지역 중 하나로, 내·외국인 방문 수요가 동시에 형성되는 상권으로 평가받고 있다.

이러한 상권 특성을 반영해 블루엘리펀트 부산 광안리는 해변과 도시 풍경이 맞닿는 입지를 적극 활용한 공간으로 구성됐다. 관광과 일상이 교차하는 광안리 특유의 라이프스타일 속에서 브랜드를 자연스럽게 경험할 수 있도록, 기존 매장과는 또 다른 분위기의 콘텐츠형 매장을 선보였다.

블루엘리펀트는 감각적인 디자인과 합리적인 가격, 공간 경험을 중시한 매장 구성을 바탕으로 젊은 층은 물론 전 세대 소비자층으로 지지를 확장해온 아이웨어 브랜드다. 앞서 오픈한 해운대 매장은 높은 방문율을 기록하며 부산 지역 내 브랜드 인지도를 빠르게 끌어올렸고, 이번 광안리 매장은 이러한 흐름을 잇는 두 번째 거점으로 자리 잡았다.

블루엘리펀트 관계자는 "광안리는 내·외국인 방문객 비중이 높고, 관광과 로컬 소비가 동시에 이루어지는 부산 대표 상권"이라며 "해변 바로 앞이라는 입지를 통해 광안리의 라이프스타일 속에서 브랜드를 자연스럽게 경험할 수 있도록 했다"고 밝혔다.

한편, 블루엘리펀트는 올 상반기 내 서면과 남포동 등 부산 핵심 상권으로 출점을 순차적으로 이어갈 예정이다.





