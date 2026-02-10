본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

연예스타

스트레이 키즈, 다음달 인스파이어 아레나서 팬미팅

이이슬기자

입력2026.02.10 10:23

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
스트레이 키즈. JYP엔터테인먼트 제공

스트레이 키즈. JYP엔터테인먼트 제공

AD
원본보기 아이콘

그룹 스트레이 키즈가 인천 영종도 인스파이어 아레나에서 여섯 번째 팬미팅을 연다고 소속사 JYP엔터테인먼트가 10일 밝혔다.


스트레이 키즈는 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 '스테이 인 아워 리틀 하우스(STAY in Our Little House)' 팬미팅을 3월28~29일, 4월4~5일 총 4회 개최한다고 알렸다.

각 주차의 마지막 날인 3월29일과 4월5일에는 현장 공연과 더불어 온라인 플랫폼 '비욘드 라이브(Beyond LIVE)'로 유료 생중계한다.


이번 팬미팅은 데뷔 8주년을 맞아 멤버들이 팬들을 아지트로 초대한다는 주제를 담았다. 공개한 포스터에서 멤버들은 천과 가구로 연출한 공간을 배경으로 공연 테마인 '우리만의 작은 집'을 표현했다. 스트레이 키즈는 이번 무대에서 퍼포먼스와 소통 중심의 다양한 코너를 선보일 계획이다.


스트레이 키즈는 최근 개봉한 실황 영화 '스트레이 키즈 : 더 도미네이트 익스피리언스'로 글로벌 박스오피스 정상에 올랐다. 오는 6월 미국 뉴욕 '더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌'과 9월 브라질 '록 인 리오'에 헤드라이너로 출연한다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

캐스퍼 사면 '22개월 웨이팅'…韓서 아우디·볼보 제친 BYD, 2000만원대 돌핀 공습 캐스퍼 사면 '22개월 웨이팅'…韓서 아우디·볼보 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

노트북·프린터 이어…이번엔 '승무원 가방'이 점령한 스타벅스

'연예인 왜 불러' 21만원이면 된다…"춤·노래 가능" 中 로봇 서비스

"가성비의 배신?"…샤오미 무선 이어폰서 통화정보 샌다

"나는 살찌는 체질일까"…10초 동안 입에 이것 물어보세요

올림픽 누빈 피겨소년…엔하이픈 성훈 "꿈의 무대서 열정 확인"

6·27대책 이후 주식·채권 팔아 서울에 집 산 돈 2조원 넘어

"돈 안 되면 쳐낸다"…대기업 계열사 3개월 전보다 42개↓

새로운 이슈 보기