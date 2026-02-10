본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

호남대, 지역소멸 위기 대응 아젠다 발굴 포럼 개최

호남취재본부 민찬기기자

입력2026.02.10 11:35

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
호남대학교 RISE사업단이 최근 '지역소멸 위기 대응 아젠다 발굴을 위한 리빙랩 포럼'을 개최했다. 호남대학교 제공

호남대학교 RISE사업단이 최근 '지역소멸 위기 대응 아젠다 발굴을 위한 리빙랩 포럼'을 개최했다. 호남대학교 제공

AD
원본보기 아이콘

호남대학교 RISE사업단은 최근 '지역소멸 위기 대응 아젠다 발굴을 위한 리빙랩 포럼'을 개최하고 지역문제 해결을 위한 실행형 리빙랩 모델과 협력 방향을 논의했다고 10일 밝혔다.


지난 6일 김대중컨벤션센터에서 열린 이번 포럼에는 대학, 지자체, 지역기관 관계자와 전문가 등 48명이 참석했으며, 전문가 발제와 패널 토론을 통해 지역소멸 대응 전략과 리빙랩 운영 사례를 공유했다.

첫번째 발제에서 전주대학교 이재민 교수는 "인구감소 시대 지역혁신 전략으로 '관계인구 확대'와 '창조적 과소화' 개념을 제시하며, 주민 참여 기반 리빙랩이 지역문제 해결의 핵심 플랫폼이 될 수 있다"고 강조했다.


이어 지혜와비전 정연수 이사는 전남 지역 리빙랩 운영 사례를 중심으로 아이디어 발굴을 넘어 정책과 예산, 데이터 기반 운영까지 연결되는 실행 구조 설계의 중요성을 설명했다.


종합토론에서는 대학, 지자체, 지역기관, 언론 등 다양한 분야 전문가들이 참여해 지역소멸 대응을 위한 리빙랩의 역할과 지속가능한 협력 생태계 구축 방안을 논의했다.

호남대학교 RISE사업단 정연철 교수는 "리빙랩은 시민과 대학, 지역사회가 함께 지역문제를 해결하는 혁신 플랫폼"이라며 "앞으로도 RISE사업과 연계한 지역문제 해결형 리빙랩을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'나혼자 산다' 800만 최고 찍었는데 72% 급감…"아파트 말곤 새 집이 없어요"[부동산AtoZ] '나혼자 산다' 800만 최고 찍었는데 72% 급감…"아... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

노트북·프린터 이어…이번엔 '승무원 가방'이 점령한 스타벅스

'연예인 왜 불러' 21만원이면 된다…"춤·노래 가능" 中 로봇 서비스

"가성비의 배신?"…샤오미 무선 이어폰서 통화정보 샌다

"나는 살찌는 체질일까"…10초 동안 입에 이것 물어보세요

올림픽 누빈 피겨소년…엔하이픈 성훈 "꿈의 무대서 열정 확인"

6·27대책 이후 주식·채권 팔아 서울에 집 산 돈 2조원 넘어

"돈 안 되면 쳐낸다"…대기업 계열사 3개월 전보다 42개↓

새로운 이슈 보기