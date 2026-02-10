본문 바로가기
요기요, 챗GPT에 앱 개설…"맛집 검색·메뉴 추천"

김철현기자

입력2026.02.10 10:12

주문·결제 연동 등 위한 기술적 검토 예정

요기요는 오픈AI의 '챗GPT 앱'에 애플리케이션을 개설했다고 10일 밝혔다.


이를 통해 챗GPT 대화 속에서 요기요 앱을 호출해 실행할 수 있다. 맛집 검색이나, 메뉴 추천, 매장 정보 확인, 주문 등 요기요가 가지고 있는 고유한 정보와 기능도 활용할 수 있다.

요기요 앱을 이용하려면 우선 챗GPT 메뉴 탭에서 '앱'을 선택한 뒤 검색 창에서 '요기요'를 찾아 '연결하기'를 선택하면 된다. 바로 '채팅 시작'을 클릭하면 챗GPT에서 요기요를 호출할 수 있다.

챗GPT에서 요기요 앱을 연결하는 과정

챗GPT에서 요기요 앱을 연결하는 과정

요기요 앱을 연결한 사용자는 챗GPT 대화창에 '요기요'라고 입력하거나 '더보기'에서 요기요 앱을 호출할 수 있다. 이 경우 대화창 아래에 요기요 로고가 뜨면서 사용할 준비가 끝난다. 다음은 자유로운 대화를 통해 요기요의 맛집을 검색하거나 특정 식당의 메뉴 정보 확인 등이 가능하다.


예를 들어 '강남역 근처 맛있는 치킨집 추천해줘'라고 입력하면 요기요에서 제공하는 매장 리스트와 메뉴 정보 등을 보여준다. 원하는 식당을 정해 '메뉴 보여줘'라고 입력하면 해당 가게 메뉴와 정보가 위젯 형태로 바로 노출된다. 이 외에도 메뉴 추천, 매장 위치, 고객 리뷰 등 다양한 정보를 확인할 수 있다. 메뉴 위젯에서 '요기요에서 주문하기' 버튼을 클릭하면 모바일의 경우 요기요 앱으로, PC 환경에서는 공식 웹사이트로 이동해 주문할 수 있다.


요기요는 향후 챗GPT 대화창에서 주문·결제 기능 연동 등 이용 경험 확장을 위한 기술적 검토도 이어갈 예정이다. 요기요 관계자는 "일상에서 널리 활용되는 챗GPT 환경에서도 요기요의 음식점 정보를 검색하고 주문까지 손쉽게 경험할 수 있는 기반을 마련했다"며 "앞으로도 이용자들의 맛집 탐색과 배달 경험을 향상시키기 위한 다양한 기술적 시도를 지속할 것"이라고 말했다.




김철현 기자 kch@asiae.co.kr
