부산교육청, ‘부산교육 뉴스레터’ 전면 개편

구독자 관리·디자인 개선… 수요자 중심 디지털 홍보 강화

부산시교육청이 급변하는 디지털 환경과 수요자 중심의 홍보 흐름에 맞춰 '부산교육 뉴스레터'를 전면 개편한다.

구독자 관리 기능을 고도화하고, 디자인과 콘텐츠를 개선해 시민과의 소통을 강화한다는 구상이다.

부산시교육청(교육감 김석준)은 10일 기존 뉴스레터 운영 방식을 전반적으로 재검토하고, 전문 뉴스레터 제작·발송 서비스를 도입하는 등 대대적인 개편을 추진한다고 전했다.

부산교육 뉴스레터는 2004년 5월 첫 발행 이후 매월 2회 정기적으로 발행되고 있으며, 현재 약 3만6000여명의 구독자를 보유한 교육청 대표 온라인 홍보 매체다. 다만 장기간 운영되면서 휴면 계정 관리와 실제 수신 여부 파악에 한계가 있고, 보도자료 중심의 고정된 형식으로 가독성과 접근성이 떨어진다는 지적이 제기돼 왔다.

이에 부산시교육청은 뉴스레터 운영 전반을 재정비하고, 구독자 관리 기능과 디자인·콘텐츠를 대폭 개선하기로 했다. 우선 다양한 템플릿을 활용한 수요자 중심 디자인을 적용하고, 구독·해지·수신 여부 확인 등 구독자 관리 기능을 강화할 계획이다.

또 뉴스레터 콘텐츠를 체계적으로 아카이브하고, 교육청 공식 누리소통망(SNS)과 연계한 하이브리드 홍보를 통해 콘텐츠 확산 효과도 높인다는 방침이다.

개편된 뉴스레터는 10일 발행되는 제761호부터 적용된다. 부산시교육청은 이를 시작으로 기존 구독자 데이터 분석과 정비를 진행하고, 교육청 누리집과 연계해 뉴스레터가 안정적으로 운영될 수 있도록 단계적으로 개선해 나갈 예정이다.

김석준 교육감은 "이번 뉴스레터 개편은 단순한 형식 변경이 아니라, 구독자와의 소통 방식을 근본적으로 개선하는 계기가 될 것"이라며 "시민과 교육가족이 체감할 수 있는 디지털 홍보 혁신을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

부산교육 뉴스레터 개편 이미지.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



