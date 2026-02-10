본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

김동연, '겁없는 10대' 유승은 스노보드 동메달에 "진심으로 축하"

이영규기자

입력2026.02.10 09:31

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

김동연 경기도지사가 유승은 선수의 여자 빅에어 동메달 획득을 진심으로 축하했다.


김동연 지사는 10일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 "첫 올림픽 무대, 열여덟 막내가 당차게 해냈다"며 "유승은 선수의 여자 빅에어 동메달 획득을 진심으로 축하한다"고 전했다.

그러면서 "한국 스노보드 빅에어 첫 메달"이라며 "숱한 부상에도 굴하지 않고, 마지막까지 과감한 도전을 선택한 패기가 앞으로를 더 기대하게 한다. 유승은 선수의 유쾌한 비상을 1420만 도민과 함께 끝까지 응원한다"고 덧붙였다.


김동연 경기도지사가 10일 자신의 SNS에 올린 글과 사진

김동연 경기도지사가 10일 자신의 SNS에 올린 글과 사진

AD
원본보기 아이콘

유승은은 10일(한국시각) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초겨울올림픽 스노보드 여자 빅에어 결선에서 총합 171.00점으로 3위를 차지했다.


이번 대회 한국의 두 번째 메달이자 스키·스노보드에서 나온 역대 3번째 메달이다. 한국은 앞서 김상겸이 스노보드 남자 평행대회전에서 은메달을 땄다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

지지율에 별 타격 없네…"이상해" 콕 집더니 李, 양도세 중과 '등록임대'로 전선 확대 지지율에 별 타격 없네…"이상해" 콕 집더니 李, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"부모보다 지능 낮은 첫 세대?"…Z세대 '성적 역주행' 경고

노트북·프린터 이어…이번엔 '승무원 가방'이 점령한 스타벅스

"하루 커피 2~3잔, 치매 위험 낮춘다…디카페인은 아냐"

"정치인? 아이돌?", "국민 리더 선언"…'한동훈 콘서트' 말말말

"끔찍하고 역겨워" 트럼프, 美 최대 스포츠 '슈퍼볼' 맹비난…왜?

6·27대책 이후 주식·채권 팔아 서울에 집 산 돈 2조원 넘어

유럽 안보 전문가들 "트럼프, 전후질서 해체"…美 반박

새로운 이슈 보기