살 파먹는 '기생 벌레'에 美 텍사스 재난 선언…사람도 감염

기생 파리 유충 신세계 나사벌레

인체 감염 1200건 이상 보고돼

지난 5일(현지시간) 그렉 애벗 미국 텍사스 주지사가 '사전 재난선언'을 선포했다. 재난의 원흉은 신세계 나사벌레(New world screwworm). 일명 '기생파리'라고 불리는 날벌레의 유충으로, 동물은 물론 사람의 피부 속으로 침투해 살을 파먹는 끔찍한 곤충이다.

애벗 주지사는 이날 성명을 통해 "텍사스주법은 가축, 야생동물, 재산에 심각한 피해를 줄 수 있는 해충 확산 위협을 막기 위해 사전에 조처할 수 있다"며 "피해가 실제로 도달할 때까지 기다리지 않을 것"이라고 강조했다.

신세계 나사벌레의 확대한 모습. 입에 달린 갈고리 형태의 이빨로 숙주의 살을 파먹는다.

애벗 주지사는 공원, 야생동물국 및 동물보건위원회에 공동 대응팀을 구성해 나사벌레 대응 전담팀을 가동하도록 지시했다. 또 나사벌레 확산을 조기 차단하기 위해 대규모 시설도 건설하고 있다.

텍사스주 당국에 따르면, 최근 텍사스와 인접한 멕시코 국경 인근 타마울리파스주에서는 10여건이 넘는 나사벌레 감염 사례가 확인됐다. 만일 나사벌레의 성충인 파리가 국경을 건너면 텍사스까지 확산할 위험이 있는 셈이다.

나사벌레는 남미, 카리브해 지역에 서식하는 기생파리 유충이다. 해당 파리는 온혈 동물, 특히 가축의 피부에 알을 낳는다. 드물게 인체에 감염되는 사례도 보고된다.

피부 안에서 부화한 구더기를 나사벌레라고 칭하는데, 이 벌레는 숙주의 살을 파먹으며 자란다. 실제 지난해 미국 플로리다주에선 도미니카공화국을 방문한 한 관광객이 나사벌레에 감염되는 사례가 보고됐다. 당시 환자의 신체 내부에는 100~150마리의 나사벌레가 파고들었다고 한다.

신세계 나사벌레 알을 낳는 기생 파리.

맥스 스콧 노스캐롤라이나 주립대 곤충학 교수는 "(나사벌레 감염 시) 상당한 고통이 수반되며, 치료하지 않으면 사망할 가능성도 있다"며 "감염이 시작되면 더 많은 파리가 몰려들어 추가로 알을 낳기 때문이다. 상처 위치에 따라 나사벌레가 뇌 같은 치명적인 조직으로 침투할 수도 있다"고 경고했다.

미 질병통제예방센터(CDC)도 나사벌레 감염 위험을 모니터링하고 있다. CDC는 지난 3일 공식 홈페이지에 게시한 정보에서 "나사벌레 감염 사례는 동물에게서 15만건, 인간에게선 1240건 보고된 바 있다"면서도 "사람에게 감염될 즉각적인 위험은 없다"고 설명했다.

이어 "만일 기생파리가 서식하는 지역에 있다면, 감염을 막기 위해선 상처 크기나 위치에 관계없이 열린 상처를 깨끗하게 유지하고 덮어야 한다"며 "노출되는 피부를 최소화하기 위해 헐렁한 긴 팔 셔츠, 바지, 양말, 모자를 착용해야 하며, 의류는 퍼메트린(기생충 살충제) 0.5%가 함유된 제품을 써야 한다"고 권고했다.





