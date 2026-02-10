신한운용 SOL AI반도체소부장 ETF, 순자산 8000억원 돌파

연초 이후 순자산 3000억 이상 증가

메모리 반도체 슈퍼사이클 확산

국내 반도체 소부장 기업 주목



국내 최대규모의 반도체 소부장(소재·부품·장비) 집중투자 ETF ' SOL AI반도체소부장 SOL AI반도체소부장 455850 | 코스피 증권정보 현재가 22,635 전일대비 605 등락률 -2.60% 거래량 828,875 전일가 23,240 2026.02.10 09:35 기준 관련기사 바이오·조선 ETF 뜨고 AI 지고 전 종목 시세 보기 close '의 순자산이 8000억원을 돌파했다.

10일 신한자산운용에 따르면 'SOL AI반도체소부장'은 순자산 5000억원 돌파 이후 약 한 달 만에 3000억원 이상 증가하며 가파른 성장세를 나타냈다.

특히 메모리 반도체에 우호적인 사이클이 이어지는 가운데, 지난해 하반기까지 종합반도체 기업인 삼성전자와 SK하이닉스 대비 상대적으로 주가 상승폭이 제한적이었던 소부장 기업들이 연초 이후 강한 반등을 보인 점이 두드러진다.

ETF 비중 상위 종목인 한미반도체 한미반도체 042700 | 코스피 증권정보 현재가 196,200 전일대비 1,600 등락률 -0.81% 거래량 340,810 전일가 197,800 2026.02.10 09:35 기준 관련기사 삼성자산, KODEX 반도체 ETF 순자산 3조 돌파한미반도체, 2025년 창사 최대 매출 달성투자금이 넉넉해야 같은 기회도 크게 살린다...최대 4배까지 이용 가능 전 종목 시세 보기 close (55.26%), 리노공업 리노공업 058470 | 코스닥 증권정보 현재가 97,100 전일대비 1,900 등락률 -1.92% 거래량 153,290 전일가 99,000 2026.02.10 09:35 기준 관련기사 삼성자산, KODEX 반도체 ETF 순자산 3조 돌파코스피, 6.84% 올라 5288.08 마감…종가 최고치 경신코스피, '워시 쇼크'에도 5100선 반등 출발…코스닥도 3.42%↑ 전 종목 시세 보기 close (64.18%), 원익IPS 원익IPS 240810 | 코스닥 증권정보 현재가 109,000 전일대비 8,100 등락률 -6.92% 거래량 155,378 전일가 117,100 2026.02.10 09:35 기준 관련기사 외국인 3조 ‘던지기’…코스피, 5089선 마감, 변동성 장세 지속코스피, 외인·기관 매도에 4900선 거래…코스닥도 약세코스피, 최고치 경신…삼성전자 시총 1000조 돌파 전 종목 시세 보기 close (72.46%), 이오테크닉스 이오테크닉스 039030 | 코스닥 증권정보 현재가 398,000 전일대비 20,000 등락률 -4.78% 거래량 27,885 전일가 418,000 2026.02.10 09:35 기준 관련기사 외국인 3조 ‘던지기’…코스피, 5089선 마감, 변동성 장세 지속코스피, 하락 출발 후 5300선 재돌파…코스닥도 상승세 워시 쇼크에 코스피 5%대 급락…5000선 붕괴 마감 전 종목 시세 보기 close (53.68%) 등 다수 종목이 연초 이후 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 167,200 전일대비 800 등락률 +0.48% 거래량 5,945,082 전일가 166,400 2026.02.10 09:35 기준 관련기사 삼성자산, KODEX 반도체 ETF 순자산 3조 돌파조선주 밸류 부담 완화…LNG 기대 속 매수 적기 평가예상 못한 반대매매 위기에 고민 중? 연 5%대 금리 주식자금으로 당일 해결 전 종목 시세 보기 close (38.78%)와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 892,000 전일대비 5,000 등락률 +0.56% 거래량 1,237,586 전일가 887,000 2026.02.10 09:35 기준 관련기사 삼성자산, KODEX 반도체 ETF 순자산 3조 돌파조선주 밸류 부담 완화…LNG 기대 속 매수 적기 평가예상 못한 반대매매 위기에 고민 중? 연 5%대 금리 주식자금으로 당일 해결 전 종목 시세 보기 close (36.25%)의 상승률을 상회했다.

SOL AI반도체소부장 ETF의 역시 연초 이후, 1개월 수익률 각각 38.87%, 28.68%를 기록하며 상승 흐름을 이어가고 있다. 특히 최근 1개월 수익률은 삼성전자(19.71%), SK하이닉스(19.22%)를 크게 앞선다.

수급 측면에서도 개인투자자의 순매수세가 급증한 점이 주목된다. 연초 이후 개인투자자는 SOL AI반도체소부장 ETF를 약 1073억원 순매수했으며, 이는 지난해 4분기(196억원) 대비 5배를 웃도는 규모다.

SOL AI반도체소부장 ETF는 국내 AI반도체 소부장 기업 가운데 핵심 경쟁력을 보유한 기업들을 선별해 투자하는 상품이다. 반도체 전공정과 후공정을 아우르는 포트폴리오를 통해 반도체 산업 전반의 구조적 성장 흐름을 담도록 설계됐다.

주요 편입 종목으로는 고성능 반도체 기판 분야에서 입지를 확보한 이수페타시스, TC 본더 분야에서 글로벌 경쟁력을 갖춘 한미반도체, 온디바이스 AI 확산 흐름에 부합하는 리노공업 등이 포함돼 있다. 이외에도 이오테크닉스, 원익IPS, HPS, 주성엔지니어링, 테크윙 등 반도체 장비 기업과 ISC, 에스앤에스텍, 티씨케이 등 반도체 부품 기업, 하나마이크론 등 OSAT 기업까지 반도체 밸류체인 전반을 포괄한다.

김정현 신한자산운용 ETF사업총괄은 "2023~2024년이 'GPU 쇼티지'에 집중된 시기였다면, 2025년 이후는 '메모리의 키 맞추기'가 진행 중"이라며 "삼성전자·SK하이닉스·마이크론의 강한 주가 상승이 반도체 슈퍼사이클의 시작을 주도했다"고 설명했다. 이어 "고성능 연산만큼 고대역폭 메모리(HBM)의 중요성에 대한 시장의 합의가 형성되면서, 슈퍼사이클 수혜가 메모리 섹터로 강하게 확산되고 있어 국내 반도체 소부장 기업들을 주목할 시간이 도래했다"고 덧붙였다.

아울러 AI 가속기 구동을 위한 HBM 탑재가 필수화되면서 주요 메모리 기업들은 막대한 CAPEX를 집행하며 생산능력 확충에 나서고 있다. 다만 AI 인프라 구축 속도와 규모가 공급 증가분을 상회하면서, 투자를 확대해도 수급이 빠듯한 슈퍼사이클이 지속되는 흐름이다.

이 과정에서 지난해 중반을 기점으로 DDR4·DDR5 현물가가 기존 대비 각각 8배, 6배 이상 급등했다. 또한 AI 추론 시장 확대와 함께 대용량 데이터 저장 수요가 증가하며 SSD 수요가 늘고 있지만, 공급사들의 보수적인 증설 기조로 낸드 가격 상승 압력도 확대되고 있다.

김 총괄은 "수급 불균형으로 SSD 가격이 단기간에 2배 이상 급등하고, 시장의 관심이 HDD 영역까지 확산되는 등 메모리 쇼티지 현상은 당분간 지속될 것" 이라며 "메모리 반도체 중심으로 투자 레버리지가 커지는 국면에서 국내 소부장 기업들을 지속적으로 주목해야 한다"고 강조했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr



