원·달러 환율 1.3원 내린 1459.0원 개장

이기민기자

입력2026.02.10 09:03

10일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 1.3원 내린 1459.0원에 개장했다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

