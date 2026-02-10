KB손해보험, 유기동물 구조·이송 위한 '차량' 지원

서울시립동물복지지원센터에 이동의료 차량 기증

펫보험 기부금 활용

KB손해보험이 이동의료 차량 기증을 통해 유기동물의 구조와 이송을 지원하며 동물 복지 증진에 앞장서고 있다.

이상규 CPC추진본부장(왼쪽부터)과 최미금 동물과함께행복한세상 대표, 김영환 서울시 정원도시국장이 지난 9일 열린 이동의료 차량 기증식에서 기념촬영을 하고 있다.

KB손해보험은 지난 9일 서울시 동대문구 용두동에 위치한 서울시립동물복지지원센터 동대문에서 이동의료 차량 기증식을 열고, 유기동물 구조 및 이동을 위한 차량을 전달했다고 10일 밝혔다.

이번 사업은 KB손해보험의 'KB 금쪽같은 펫보험'과 연계한 사회공헌 사업으로, 펫보험 기부금을 활용해 추진됐다.

서울시립동물복지지원센터 동대문은 현재 유기동물 구조를 위한 이송 차량을 운영하고 있으나, 장기간 사용으로 내부 설비가 노후화되고 구조한 동물을 이송하기에 적합하지 않은 구조로 인해 현장 대응에 어려움이 있었다.

하지만 이번 KB손해보험의 이동의료 차량 지원으로 위기 상황에 놓인 유기동물을 보다 신속하고 안전하게 구조해 이송할 수 있게 됐다고 KB손해보험은 설명했다.

해당 차량은 사단법인 동물과함께행복한세상을 통해 서울시립동물복지지원센터 동대문에 지정 기탁되며, 서울시 전역에서 유기동물 긴급 구조를 비롯해 재난·사고 발생 시 구조 및 치료, 병원 이송, 입양 연계 활동 등 다양한 현장에서 활용될 예정이다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr



