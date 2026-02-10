산청군, 관광 캐릭터 ‘산 너머 친구들’ 굿즈 샵 본격 운영

관광 캐릭터 굿즈 판매 수요 대응

홍보 강화와 지역 관광 활성화 기대

경남 산청군은 동의보감촌 내 산청군 관광 캐릭터 '산 너머 친구들' 굿즈 샵을 본격적으로 운영한다고 10일 밝혔다.

이번 굿즈 샵은' 산 너머 친구들' 굿즈 판매 수요 증가에 대응하고, 캐릭터를 활용한 관광 홍보를 본격화하기 위해 마련됐으며, 산청축제관광재단이 운영을 맡아 추진한다.

산청군은 지난 1월 1일 굿즈 샵 오픈을 기념해 2월 8일까지 산청군 관광 인스타그램을 통해 '최애 캐릭터 뽑기 이벤트'를 진행하였고, 추첨을 통해 30명에게 산 너머 친구들 굿즈 샵 모바일 상품권을 증정할 예정이다.

굿즈 샵에서는 인형, 키링, 후드티, 볼펜, 달력 등 54종의 다양한 상품을 만나볼 수 있으며, 굿즈 샵을 활용한 다채로운 이벤트를 순차적으로 진행하며 매주 월요일 정기 휴무, 설 연휴에는 당일만 휴무한다.

산청군 관계자는 "이번 굿즈 샵 운영을 시작으로 관광 캐릭터를 활용하여, 지속적인 콘텐츠 발굴과 이벤트 운영을 통해 관광 캐릭터에 관심 있는 방문객과 팬층의 참여를 유도하고 관광 홍보 효과를 높이겠다"고 말했다.

한편 '산 너머 친구들'은 지난해 대한민국 지자체·공공 캐릭터 페스티벌에서 우수상을 받았으며, 지난 11월에는 대한민국 관광기념품 박람회에 참가해 다양한 캐릭터 굿즈를 선보이는 등 대외 인지도를 꾸준히 높여왔다.





