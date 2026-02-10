'대변 알약'이 항암 효과 높인다…"폐암 환자 10명 중 8명 효과"

대변 알약 FMT이 암 치료를 돕는다

면역항암 효과 높이고 부작용 낮춰

건강한 사람의 대변을 활용한 알약 치료가 암 치료 효과를 높이고 치료 과정의 부작용을 줄일 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

최근 미국 매체 뉴욕포스트에 따르면 캐나다 연구진은 국제 학술지 네이처 메디슨에 게재한 논문을 통해 대변 미생물 이식(FMT) 알약이 면역항암 치료의 효능을 개선하고 독성 부작용을 완화할 가능성을 확인했다고 밝혔다. 이른바 '크랩슐(crapsules)'로 불리는 FMT 알약은 건강한 기증자의 대변을 동결 건조해 만든 것으로, 장내 미생물 균형을 회복하는 데 목적이 있다.

연구의 1단계는 캐나다 런던 헬스사이언스센터 연구소(LHSCRI)와 로슨 연구소 연구진이 진행했다. 연구진은 신장암 치료에 사용되는 면역항암제와 FMT 병용 투여의 안전성을 평가하는 데 초점을 맞췄다.

연구진이 신장암 환자 20명의 데이터를 분석한 결과, 개인 맞춤형 FMT가 면역항암 치료 과정에서 나타나는 심각한 부작용을 완화하는 데 도움이 될 수 있는 것으로 나타났다.

사만 말레키 LHSCRI 연구원은 "진행성 신장암의 표준 치료에는 면역항암제가 포함되지만 이 치료는 대장염이나 설사 같은 심각한 부작용을 유발해 치료를 중단해야 하는 경우가 많다"며 "독성 부작용을 줄여 환자가 치료를 끝까지 받을 수 있다면 획기적인 변화가 될 것"이라고 설명했다.

2단계 연구는 몬트리올 대학병원 연구센터(CRCHUM) 연구진이 주도했다. 이들은 폐암과 흑색종 환자를 대상으로 FMT가 면역항암 치료 반응을 높일 수 있는지를 평가했다.

연구 결과 FMT를 병행한 폐암 환자의 80%가 면역항암 치료에 반응을 보인 반면, 면역항암제 단독 치료군의 반응률은 39~45%에 그쳤다. 흑색종 환자의 경우 FMT 병행 치료군의 반응률은 75%로, 단독 치료군(50~58%)보다 높았다.

아리엘 엘크리프 CRCHUM 공동책임연구원은 "이번 임상시험을 통해 FMT가 폐암과 흑색종 환자의 면역항암 치료 효과를 향상시킬 수 있다는 점을 확인했다"며 "FMT가 유해한 장내 세균을 제거하는 작용과 관련이 있을 가능성이 있다"고 밝혔다.

연구진은 이러한 결과가 향후 개인 맞춤형 마이크로바이옴 치료로 이어질 수 있을 것으로 보고 있다. 두 연구 모두 캐나다 온타리오주 런던의 로슨 연구소에서 제조한 FMT 캡슐을 사용했고, 이 캡슐은 건강한 기증자의 대변으로 만들어졌다.

연구진은 "신장암 치료에서 FMT를 통해 약물 독성을 줄이고 삶의 질을 개선하면서 치료 반응까지 높일 수 있다는 점은 매우 의미가 크다"며 "이러한 시도는 이번이 처음"이라고 평가했다.

현재 연구진은 췌장암과 삼중음성 유방암 환자를 대상으로 FMT의 효과를 확인하는 추가 임상시험을 진행 중이다. 연구 책임자인 리카르도 페르난데스 박사는 "이번 연구가 암 환자들의 생존 기간을 늘리고 치료 부작용을 줄이는 데 기여하길 바란다"고 밝혔다.

FMT는 새로운 치료법은 아니다. 사람에게는 1958년부터, 동물에게는 약 100년 전부터 사용돼 왔다. 미국 식품의약청(FDA)은 2022년 클로스트리디움 디피실리균(C. diff) 감염 치료를 위해 FMT를 승인한 바 있다. 이 치료법은 궤양성 대장염, 크론병 등 다양한 질환과 항노화 치료에도 연구되고 있다.





