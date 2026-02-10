본문 바로가기
SSG닷컴, 13일까지 '쇼핑 익스프레스'…패션·뷰티·가전 최대 60%↓

김흥순기자

입력2026.02.10 08:32

빈폴·랑콤·한샘·세라젬 등 1000여곳 엄선
신세계몰 10%·신세계백화점몰 7% 할인쿠폰도

SSG닷컴, 13일까지 '쇼핑 익스프레스'…패션·뷰티·가전 최대 60%↓
SSG닷컴은 오는 13일까지 라이프스타일 할인전 '쇼핑 익스프레스'를 개최한다고 10일 밝혔다.


쇼핑 익스프레스는 패션, 뷰티, 리빙, 가전 분야의 인기 브랜드 1000여곳을 엄선해 최대 60% 할인가에 선보이는 행사다. 패션 브랜드 빈폴, 온앤온, 쉬즈미스 신상품과 시즌 오프 상품은 최대 55% 할인 판매하고 주얼리 브랜드 디디에 두보는 최대 60% 단독 특가에 구매할 수 있다. 나이키 가방, 스니커즈 등 신학기 패션 아이템도 최대 50% 할인한다.

SSG닷컴 '쇼핑 익스프레스'. SSG닷컴 제공

SSG닷컴 '쇼핑 익스프레스'. SSG닷컴 제공

글로벌 뷰티 브랜드 에스티 로더, 랑콤의 단독 기획세트도 선보인다. 클리오와 홀리카홀리카 메이크업 상품은 최대 60% 할인한다. 신학기를 맞아 가구 브랜드 한샘, 시디즈, 리바트, 일룸 특가전도 진행한다. 벤타 기화식 가습기는 최대 20% 할인가에 구매할 수 있다. 세라젬 마스터V·파우제M 컬렉션 구매 시 로봇청소기 등 풍성한 사은품도 받을 수 있다.


SSG닷컴은 행사 기간 신세계몰 10%, 신세계백화점몰 7% 할인쿠폰을 지급한다. 행사카드로 결제 시 청구할인도 가능하다. SSG닷컴 관계자는 "설 명절을 일주일 앞두고 브랜드 신뢰도가 높은 상품을 초특가로 준비했다"며 "상대방 연락처만 알면 마음을 전할 수 있는 '선물하기' 서비스도 이용해 보길 바란다"고 말했다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
